4K TV電視選購攻略（2020年版本）！今年12月模擬電視廣播正式完結，同時PS5、Xbox series X等次世代遊戲機推出，相信不少人都打算將家中電視升級，或者更換4K TV電視。《香港01》科技玩物記者就為各位準買家，總合「消委會」使用及清潔建議，以及其他不同4K TV電視的選購指南。另外，還會為大家精選多款適合香港斗室的40／43吋4K TV電視的選擇，包括Samsung、Sony、Panasonic、LG及TCL等知名品牌電視。

4K超高清電視大都至少都40吋或以上，而且最平三、四千都可以購入，究竟不同價位、功能有什麼分別？應該要買多大的電視？下文就為大家總合購買資訊及建議。另外，香港消委會早年亦曾經有一些初次使用及清潔的要點，亦值得各位準買家留意。

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現在4K TV電視大都至少40吋或以上，究竟用家如何選擇？（TCL）

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