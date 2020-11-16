唱K APP︱在家娛樂推介　人氣中英日韓語歌免費任唱＋專業錄音

受新冠肺炎疫情影響，大家都減少社交活動，愛唱K的朋友或許會非常苦惱。想唱卡拉OK的話，其實不必一定要到K房唱歌，安在家中可以利用唱K APP一展歌喉，海量人氣中、英、日、韓語歌免費任唱，不用爭咪，配合簡單器材更可以作專業錄音，成為名副其實的歌手！

疫情期間想唱K，還是選擇在家中比較安心。(unsplash)

若你熱愛音樂又愛唱K的話，手機一定要下載一些好用的唱K APP，限聚令期間在家中都可以隨時練歌，非常方便！推介以下幾個受歡迎的唱K APP，讓你在家中唱歌解悶。

▼▼▼按下圖看4大唱K APP推介▼▼▼

想在家都能唱出專業出準，不妨配備一些簡單器作，包括咪和耳筒。SONY MDR-7506 專業監聽耳筒是Sony最佳工業標準之一，可用於錄音監聽、混音、DJ等。擁有優異的音質表現，得各大錄音室所採用，其精準的程度，尤其是在人聲的表現上特別出色。除了錄音之外，專職混音、編曲的音樂工作者們，也都採用它做為監聽工具。

SONY MDR-7506 專業監聽耳筒

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/16）

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