Google上月初一次過更新了旗下重要服務如Gmail、Photos、Meet、Maps及Drive等的App Icon，這些新圖示均採用跟Google商標一樣的紅、藍、黃和綠四色。網民批評統一配色後Icon太花，隻隻望上去像一樣難以辨別，要花一輪功夫找出想打開的App極之不便。Reddit網民更幽默地設計「修正版」和「節日版」諷刺惡搞一番！

Google用家會發現不論是Android還是iOS的Google Apps都已換上新裝，Icons統一更新為帶着Google標誌紅、藍、黃和綠四色的元素。

（iPhone Mania）

但用家就不太歡迎這新意了，覺得新設計令到隻隻Apps望落差不多，辨識度大為降低。日本網民在Twitter上更是怨聲載道，即睇網民如何「吐槽」！

👇👇👇Google Apps轉新款統一用四色！點圖放大睇日本網民不敢恭維、吃不消大呻隻隻一樣超難認！👇👇👇

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一位推主「こんそめ」（Twitter@consomme72）把第三方即時通訊App「Slack」也當成Google服務之一。不知道是誤認還是曲線諷刺Google新版Icon混淆。網民最不滿的就是經常使用的Gmail由深入民心的「白底紅M」變成了四色彩M，相當不便。

Reddit討論區同樣負評如潮，甚至有用家見自己手機Google Apps還未更新Icon也開帖慶賀。網民看不過眼，再設計「修正版」新版Icon讓配色更鮮明可識別。更有人為新Icon加上Google常有的「節日元素」。

👇👇👇Reddit網民改良再設計新版Google圖示！點圖放大睇惡搞式節日Icon勁爆笑！👇👇👇

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資料來源：Reddit

同場加映：PS5與歷代9款PlayStation主機手掣最強大比較

PS5與各代PlayStation主機機身、手掣大對比！《香港01》科技玩物記者早前已將港版PS5正式入手，已經作簡單開箱介紹，不過對於不少機迷仍然對新機的體積有不少疑問。今次記者就將多年來PlayStation主機珍藏一次過大晒冷，由PS1至最新PS4 Pro多款主機，與PS5作細節對比及比較。

（香港01美術部製圖）

PlayStation第一代由1994年推出至今，最新第五代PS5將於11月中正式推出。「自認」資深機迷的記者，由PS1至PS4 Pro當中推出每款主機都有入手（包括其中的Slim或平價版，可惜獨欠PS3 Slim 2），今次就決定與PS5主機來一次大晒冷，各款主機開箱對比，細睇各機與PS5主機及手掣的體積及細節，最後更發現原來其中一款舊PS主機，比PS5更重，究竟是哪一個型號呢？

記者將第1代PS至PS5開箱兼機身對比！（林勇攝）

👇👇👇PS5與9款歷代PlayStation主機、手掣等細節圖輯對比！原來其中一款舊主機比PS5更重！👇👇👇

看完整對比，請即瀏覽全文！👉PS5與歷代9款PlayStation主機手掣晒冷！其中一款舊主機比PS5更重