【鬼滅 x Pokemon精靈寶可夢】《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映以來勁收，票房已破百億日圓大關；台灣也是上映3日已破億相當誇張。香港要等到11月中才有得睇，粉絲們不如看看這位畫師，把鬼滅主角們設計成可愛的Pokemon止止渴先？

吾峠呼世晴創作的《鬼滅之刃》漫畫同動畫也紅到發紫，炭治郎同禰豆子兄妹未睇過都聽過，《無限列車篇》賺爆，這作品已成為全世界熱門二次創作對象。美國夏威夷畫師Jimmy Sparrow（Instagram@jimmyxsparrowart）早前創作了一系列「鬼滅 x Pokemon」設計圖，把兩兄妹還有戰友我妻善逸和嘴平伊之助，都變成切合其個性和人設元素的精靈寶可夢，都幾可愛！即睇：

👇👇👇鬼滅 x Pokemon！炭治郎＋禰豆子＋善逸＋伊之助齊齊變精靈👇👇👇

當然不只上面幾位「細路」，「大人」們鬼殺隊最強戰士「柱」也有三位變身Pokemon！當然包括《劇場版無限列車篇》的第一男主角！即睇精彩Cross-over：

👇👇👇鬼滅 x Pokemon第二彈！胡蝶忍＋煉獄杏壽郎＋富岡義勇齊齊變精靈👇👇👇

個人覺得炎柱煉獄杏壽郎變小火龍有少少「降呢」，既然富岡義勇是卡美龜，那樣同一級數的杏壽郎也應該是火恐龍吧。Jimmy Sparrow也在自己官網推出了少量「鬼滅 x Pokemon」周邊如貼紙、徽章扣針和口罩等：

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資料來源：IG@jimmyxsparrowart、Jimmyxsparrow.com

同場加映：鬼滅之刃 x 高達模型Fans最強魔改合集

【鬼滅 x 高達模型Gunpla改造傑作集】《鬼滅》二創風吹不完停不了。未有得睇《無限列車》不如看看這些鬼滅Fans的超強高達模型魔改止渴先？

（香港01美術部製圖）

《鬼滅之刃》漫畫同動畫紅到發紫，好多擁躉就大玩高達模型改造，為愛機添上禰豆子、我妻善逸、富岡義勇、胡蝶忍和炭治郎的元素：

👇👇👇禰豆子 x HG Petit'gguy小熊霸改造過程👇👇👇

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以只是禰豆子小熊霸，想睇其他精彩作品，請看完整全文：鬼滅之刃｜高達模型Fans魔改合集！炭治郎巴巴托斯、禰豆子小熊霸