【PS5 / PlayStation 5】PS5今日起在北美和日本等地發售，大眾終於見到實機了。PS5外觀設計跟前代PS4迥然不同，體積大為增加，引發不少爭議。PS5首席設計師Yujin Morisawa日前接受《華盛頓郵報》（Washington Post）及《Fast Company》訪問，講解新主機設計的目的和作用。

Yujin Morisawa (Fukui Satoru /Sony Interactive Entertainment)

👇👇👇PS5首席設計師親自講解！玩家必知5個設計心思！👇👇👇

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資料來源：Washington Post、Fast Company

同場加映：PS5發售前官方疑難解答Q&A

【PS5 / PlayStation 5】PS5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

（香港01美術部製圖）

由於整個Q&A非常長，記者僅節錄部份較重要問題，有興趣看完整全文的朋友，可到文末連結查看原文。另外一些《香港01》已報道過的PS5相關情報，本文亦不再重覆，如有興趣可到相關文章細閱。

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以上只提及主機本體相關的問答！想睇埋DualSense、遊戲軟體及媒體、周邊設備、音效、3D Audio相關的Q&A，請即瀏覽完整全文：PS5發售前官方解答疑難 準機主必知40條Q&A PS4手掣可用返？