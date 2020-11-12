鬼滅之刃劇場版上映｜票選人氣角色排名Top10　禰豆子竟落榜？

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作為目前全球最紅漫畫的《鬼滅之刃》已正式上映電影版《鬼滅之刃：無限列車篇》，這幾天打開社群十篇有八篇是《鬼滅》電影票根的照片，想當然票房成績是相當好，僅僅十天就打破了《千與千尋》蟬聯近 20 年的「最快突破百億」冠軍紀錄！乘著這股熱潮，《週刊少年 Jump》也在最近公佈了最新角色人氣排名，快來看看你心中的第一名有沒有上榜！

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該投票截至三月末，一共獲得了超過 13 萬次的投票數，總共有 110 個角色一同參與排名，不過名單上未見熱門角色「禰豆子」的身影，也讓許多粉絲直呼是這次的最大遺珠！今年最紅的動畫電影《鬼滅之刃：無限列車篇》目前正在各大影院熱映中，還沒跟上這股鬼滅潮流的不妨可以去看看，聽說不管之前有沒有看過漫畫，感動程度絲毫不減，一樣會哭得一塌糊塗（笑）！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：票房打破《神隱少女》20 年紀錄！《鬼滅之刃》角色最新人氣排名公開，禰豆子竟然落榜！？】

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