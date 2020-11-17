iPhone 12 MagSafe除了無線充電外，最實用的當然是可吸附於iPhone 12機背的「MagSafe銀包」，可以收納一些未能儲存在手機內的身份證、會員卡或信用卡等。不過最近在網上或深水埗都看到一些比原裝平一大截的老翻「MagSafe銀包」，究竟這些老翻銀包有沒有伏？還是「平平哋」玩都值得入手？立刻為大家開箱實試。

MagSafe銀包看似只是一個只加了磁吸的皮製銀包，但其實內裡有不少隱藏的功能，一般老翻產品未必做得足。究竟老翻MagSafe銀包有什麼伏位？究竟超平的售價能否掩蓋其缺點？立刻開箱與原裝MagSafe銀包比較！

右邊為翻版MagSafe銀包、中央及右邊是正版Apple MagSafe銀包（林勇攝）

👇👇幾十蚊的MagSafe銀包究竟有沒有可取之處？有什麼伏位值得留意？立刻為大家開箱實試！👇👇

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原裝MagSafe銀包內置NFC資料，一吸上iPhone 12便可以讀取MagSafe資料顯示相應的動畫，但老翻銀包卻沒有此功能。（林勇攝）

同場加映：即睇iPhone 12系列與11 Pro Max日常使用續航比併！

👇👇再附上各iPhone 12於打機、YouTube的耗電表現以及不同的充電速度比較👇👇

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同場加映：iPhone 12 MagSafe銀包到港開箱實測解構5大疑問，值不值得入手？iPhone 12今代最令果迷注目的新功能相信是MagSafe吧，當中發布會中MagSafe銀包有不少果迷期待。

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