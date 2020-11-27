PS5入手8大方法｜PS5全球熱賣，就連香港機迷都一機難求，9月初預售時一瞬掃空，入手非常困難。終於11月27日（五）舉行第二次預售，除了官方PlayStation外，今次還加入了不少大型連鎖網店，究竟如何在今次的次輪成功搶購，就要參考下文。

今次Sony除了在自家網站的「網上預購PlayStation 5抽籤系統」外，多家大型連鎖網店都有得抽籤或購買，但相信數量都非常少。無論如何大家準備定多幾個戶口，然後以不同方式登記抽籤或搶購吧。

PS5次輪開售再次展開，今次大部份都只提供抽籤，祝大家好運。

👇👇即睇8個11月27日起搶購／抽籤購買PS5的方法👇👇

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👇各購買／抽籤PS5的連結👇

Sony 👉 待更新

豐澤 👉https://bit.ly/3lPl1fs

Aeon 👉待更新

Log-on 👉https://bit.ly/ps5-reg

ClubLike 👉https://bit.ly/32WIjJ3

一網打盡 👉https://bit.ly/2UiEitV

同場加映：想買又買唔到？近日就有KOL、明星都陸續收到Sony送出的PS5，齊齊出Post曬命，他們本來呃Like，結果惹怒了一眾買不到PS5的朋友，網上嬲嬲四起、留言罵聲四起。知名插畫家咳神Cuson Lo日前也曬了與PS5的合照，下場當然也一樣，惹來一班插畫師行家發起 #WeHaveNoPS5 行動，用插畫表達不滿！

又不是與ＡＶ女優合照，事件為何會跟日本AV女優上原亞衣有關？入面還有網民抵死回應！

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睇更多「網紅收PS5齊出合照呃嬲」的相片，即入來睇 👉PS5曬命照｜插畫師咳神Po合照惹插畫界圍攻 陳柏宇扮打機被恥笑

同場加映：PS5首批機災情處處 現花畫面、無限Reboot 附網民解決方案

首批機總是比較易出問題，海外玩家遊玩時問題陸續浮現。另一方面有網民亦歸納出一些解決方案，一齊來看看：

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想知問題點解決，請睇完全版：PS5首批機災情處處 現花畫面、無限Reboot 附網民解決方案

👇嘈唔嘈？用到PS4掣？點過Save？PS5 常見15 FAQ👇