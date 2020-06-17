OnePlus 8 Pro、小米10Pro、iPhone攝影評測對比　能否分出高下？

拍照是今年比較熱門的話題，大多數廠商均在自家旗艦上下了不少功夫： OnePlus 8 Pro是目前一加手機發布的全新旗艦手機，後置四顆鏡頭升級為四顆，鏡頭組合為4800萬鏡頭+4800萬電影鏡頭+3倍光學變焦鏡頭+色彩濾鏡鏡頭。雙4800萬的設計在目前的旗艦機中很少見。 iPhone 11 Pro機身則設計了三顆後置鏡頭，這三顆後置鏡頭的組合為1200萬像素+1200萬像素+1200萬像素組合。iPhone的拍照也一直以高解析力著稱。 小米10 Pro採用了一億像素主攝+1200萬人像+2000萬超廣角+800萬長焦的四攝組合，和三星S20 Ultra同時成為了一億像素的代表。可以說這三款旗艦手機的配置都足夠硬核。

本篇文章就選擇了這三款機型，進行拍照對比，一起看下實際效果。

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1. 高像素解析力對比 OnePlus 8 Pro更加精細

首先測試的是最高解析力測試，一加8 Pro最高可調節4800萬像素模式，小米10 Pro則可以調節到1.08億模式，而iPhone 11 Pro Max僅為1200萬模式。

值得注意的是，小米10 Pro的1.08億模式並不支持超廣角模式；而一加8 Pro的4800萬模式支持超廣角模式。

這組室外樣版相，拍攝時間為下午的五點，天色已經漸漸黯淡了下來，OnePlus 8 Pro的色彩還原度是較為精準的那一款，準確的還原了當前場景的色彩狀況，觀感上更加接近肉眼看到的景色；小米10 Pro整體有些偏暗，整體的色彩還不錯；iPhone 11 Pro Max儘管整體顯得更加明亮，但不得不承認，它出現了過度優化的狀況，白平衡有些偏藍。

將三張照片同時放大300%後，可以看到，iPhone 11 Pro Max在樓房的線條處出現了些許噪點，中間的柱子並不是那麼的清晰，棱角有些偏糊；小米10 Pro的效果則要更好一些，畫面整體清楚了很多；儘管一加8 Pro最高支持4800萬模式，但是得益於拍攝後期的軟件合成，樣張的棱角刻畫的更加分明，因此感覺清晰度會更高。

2. 微距模式下 小米色溫有些偏差

再來測試下微距模式下的樣版對比。很直觀的感受是，OnePlus 8 Pro的相片層次感更好，立體感也十足，而iPhone 11 Pro Max由於自身拍照硬件並不高，清晰度顯然有些落後，因此花朵中間的花蕊部分有些糊。但是色彩表現上則更加艷麗，這點在觀感上更加討好眼球。

儘管小米10 Pro的精細度達到了旗艦機的標準，但是整體的色溫有些偏暖，以至於造成原本白淨的花瓣，有些偏暗。

3. 超廣角模式下 三者差異並不明顯

在超廣角模式下，三款手機拍攝出來的效果在主調上基本一致，顏色的還原、細節的控制在此時都沒有太大的差別，主要的差異其實還是在白平衡上。

整體來看，iPhone 11 Pro Max的畫面更加明亮一些，天空更藍，被攝建築也更通透，但是要說到白平衡精準，肯定是小米10 Pro和OnePlus 8 Pro的表現更加寫實，畢竟是下午五點拍攝的照片，天色並沒有那麼的亮。在整體的塗抹感控制方面，OnePlus 8 Pro控制的更好，做的更加乾淨。

4. 長焦模式下 三款機型表現各不相同

隨後測試一下長焦模式，OnePlus 8 Pro最高支持30倍的變焦，而小米10 Pro則支持50倍，iPhone 11 Pro Max僅支持10倍，從實際的成像效果來看，三款手機各不相同。

噪點把控方面，小米10 Pro是做的較好的一款，純淨度較高，但是畫面的塗抹感也有些偏重；iPhone 11 Pro Max和OnePlus 8 Pro的棱角較為分明，層次感很高，但是在天空的刻畫中，一加要更加純淨，而iPhone出現了顆顆粒粒的噪點。

5. 室內暗光環境對比

在光線比較暗和復雜的室內環境中，OnePlus 8 Pro的表現會比室外的要再突出一點。色彩更濃郁鮮明，藝術感俱佳。

這裡最先突出的是圖像解析力，OnePlus 8 Pro在燈泡的燈絲時能夠呈現出較為清晰的效果。

小米10 Pro在細節還原上也有相近的效果，細節刻畫的也足夠清晰，畫面亮度也比較不錯。iPhone 11 Pro Max則是介於兩者之間，清晰度和噪點把控都可圈可點。

6. 光線單一的狀況一加的優勢還是比較明顯的

回到光線更加單一的狀況下，拍攝建築的場景還是比較考驗圖像解析力的，OnePlus 8 Pro的優勢很明顯。色溫調整沒有太大的跨越幅度，所以整體效果更加自然。

相比之下，解析力和像素總量都不算突出的iPhone在這裡確實表現不那麼好。小米10 Pro的表現也是中規中矩。

正如上文所言，OnePlus 8 Pro的處理更多的是決策和機內判斷的問題，它沒有絕對的好壞之分，面對不同用戶的不同傾向，它的判斷也有不同的效果。

反正就目前看來，現在這個狀況，OnePlus 8 Pro確實要來得稍自然一點。

放大的效果也是一樣。不過這次OnePlus 8 Pro不需要強行把圖像的鮮豔度和飽和度推高，畫面會更加自然。

這裡應該是場景識別的問題，OnePlus 8 Pro自帶的智能場景識別功能在識別到建築的時候，拍攝會推高飽和度和鮮豔度。而面對其他非特殊的靜物微距場景，OnePlus 8 Pro則會保持原有的模式效果。

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7. 評測總結

總的來說，三款旗艦手機在拍照方面各有勝負，如果拋開硬件像素的條件，很難從三者中分出高下。簡單的說，三款手機的成像都具有自己的特點。

比如說，iPhone的成像更加均衡，儘管在HDR模式下的亮度更好，白平衡有些偏差，但不得不承認它的色彩很討好眼球。

而OnePlus 8 Pro的表現則比較寫實、拍攝表現更加穩妥。拍攝出來的照片無論是精細度還是解析力方面都要更加凹凸處，配合一加獨特的算法，拍出討好眼球的照片會很容易。

小米10 Pro的風格也比較出色，用上像素更高的傳感器，細節表現和亮度把控都不會差，儘管個別場景會出現偏色的狀況，但是大多場景下，小米10 Pro的成像質量能夠算得上2020年的第一梯隊。

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