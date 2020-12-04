Apple MagSafe Duo開箱實測，iPhone 12、Apple Watch用家值不值得入手？Apple在iPhone 12發布會中公布，可以同時為iPhone及Apple Watch充電的MagSafe Duo終於正式推出。就在推出日記者已經將實物入手，立刻開箱實測其充電速度、使用上注意地方，以及多點分析究竟果迷是否值得入手。

Apple早前iPhone發布會中終於公布兩款MagSafe充電器，當中可以同時為iPhone及Apple Watch的MagSafe Duo卻一直不知道正式推出日期，更有人擔心會否像AirPower般，慢慢被消失。早幾日前終於正式有出貨時間，而且突然推出市面，Apple Store已有現貨以供果迷購買。記者立刻將MagSafe Duo入手，開箱實測究竟它值不值千元身價，果迷們值不值得購買。

可以同時為iPhone 12及Apple Watch提供快充的MagSafe Duo（林勇攝）

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同場加映：早前有網上言論指 iPhone 12 要用盡 15W 的快速充電水平就要用 Apple 的原裝 20W 快速充電火牛，然而經過多番引證，這已經被證實為謠言，即使是第三方／副廠火牛，滿足條件亦可以為 iPhone 12 系列帶來 MagSafe 快速無線充電。

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想睇哪些副廠火牛都可以使用MagSafe快充功能 👉入文詳盡介紹 👉Apple MagSafe Duo充電板上市 滿足5點、副廠火牛可快充iPhone12

同場加映：iPhone 12 MagSafe銀包到港開箱實測解構5大疑問，值不值得入手？

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