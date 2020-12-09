聖誕節雖因為限眾令難以去餐廳食聖誕大餐，可是聖誕禮物不會因此而不用送，想買對方實用的禮品，數碼產品是非常好的選擇之一。豐澤和友和都在 12 月舉行限時優惠，聖誕節﹑「雙12」的優惠最適合為年尾 Party 和約會做準備，想揀聖誕禮物的讀者，可放大下圖參考有什麼推薦的數碼產品。

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【浴室寶】冬天入浴室洗澡每次都是挑戰，如果不想邊換衫邊「打冷震」，部分人會安裝浴室寶，取代抽氣扇作浴室暖氣使用。不過浴室寶的安裝和抽氣扇不同，亦較為複雜，而且要按浴室設計選擇合適的浴室寶。想知天花式﹑窗口式等四類浴室寶有什麼分別？放大下圖了解。

👇👇4類浴室寶有咩分別？買錯分分鐘裝唔到！消委會測試邊類最慳電﹑邊類乾衣效果最好👇👇

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想知掛牆式﹑移動式的特點？即睇：消委會｜浴室寶4大類型比較 天花式最慳電？識買每月慳百元電費