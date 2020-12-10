臨近年關，各個手機廠商們的旗艦產品也都發布的差不多了，發佈會數量也在逐漸減少，緊隨而來的就是一年一度的手機曝光大賽了，關於明年旗艦產品的信息也開始逐漸浮出水面。

其中一條關於三星旗艦的曝光信息則比較特殊，不僅是曝光了產品特性，還有產品的命運，據韓國媒體 Aju News 報道，三星 Galaxy Note 系列將停產，它標誌性的 S-Pen 手寫筆將加入到 Galaxy S21 Ultra 和 Galaxy Fold 3 中。

其實這並非 Galaxy Note 系列首次被曝光要取消了，早前也有相關信息出現在 Twitter 等社交媒體上，而從三星今年的產品策略上也能看出一些端倪，Galaxy Note 系列到了和我們說再見的時候了，接替它的是三星的摺疊屏手機 Galaxy Fold 系列。

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大屏開創者三星 Note 系列也要被更大屏幕的 Fold 系列取代了

2011 年，三星推出了首台 Galaxy Note 手機，擁有 5.3 吋屏幕的它拉開了智能手機大屏化的潮流，消費者對更大屏幕、更多內容、更高續航的追求，推動了屏幕一步一步變大。

即使是蘋果也沒能例外，手機屏幕一直增大到了如今的 6.7 吋，而作為大屏時代的開創者，Note 系列仍然是其中的佼佼者，是 Android 陣營中的頂級旗艦之一。

但，情況已經變了。

在 Galaxy Note 系列之後，出現了另外一位新角色——Galaxy Fold 系列，屏幕更大，已經達到了 7.6 吋，接近一台平板電腦的尺寸。而全面屏形態的手機受重量、握持感、便攜等原因限制，屏幕已經很難在突破 6.7 吋了。

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除了屏幕尺寸被 Galaxy Fold 2 超越，三星的 Galaxy Note 還面臨着 S 系列的競爭，尤其是在今年的 S20 系列和 Note 20 的對比中，三星一年雙旗艦策略受到了影響。

原因就是作為下半年旗艦的 Note 系列和 S20 系列相比，兩款產品的產品力和定位不像之前那樣涇渭分明。

三星在 S20 系列上推行「超大杯」的產品策略後，得益於 S20 Ultra 充裕的機身，其無論是影像能力還是整體硬件實力都達到了和 Note 20 Ultra 相近的地步。但 S20 Ultra 的定價已經超過了 Note 20 Ultra，三星官網上的 S20 Ultra 售價 9998 元，Note 20 Ultra 售價 9198 元。

定價本身就是產品定位的一種體現，Note 20 Ultra 作為三星下半年的主打旗艦，卻比 S20 Ultra 定價更低，而 S20 Ultra 也展現出了極強的產品力，似乎它才是三星今年主打的「機皇」產品。

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這顯然會對消費者選擇哪款產品構成影響，雖然三星從 Note 10 開始就對 Note 系列的獨特內容 S-Pen，增加傳感器、提供手勢操作功能等，但它仍然不足以彌補產品力和定位上的模糊。

手寫筆的確是有相應的價值的，但在手機端一直發揮的不算太好，這裏面有軟件生態的原因，也有手機屏幕硬件限制的原因，更何況如果下一代 S 系列新機 S21 Ultra 也搭載手寫筆的話，差別就更小了。

總而言之，Note 系列無論是對消費者的吸引力，還是自身的產品力和以往 Note 旗艦相比，在整個市場中的地位都有着明顯的降低。而它作為三星下半年旗艦的意義也因此減弱，既然 S20 Ultra 定位更高，追求高產品力的消費者幹嘛不選擇 S20 Ultra 呢，一年雙旗艦的意義也因此進一步降低。

三星摺疊屏手機 Galaxy Fold 系列正在快速發展，在今年的 Galaxy Z Fold 2 評測中我們就提到了，作為系列第二代產品的它已經逐步走向成熟。Note 系列的位置剛好由 Fold 系列填補，而作為 Note 系列亮點的 S-Pen 在更大的屏幕上也能更好地施展。

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S-Pen 的新舞台

更大屏幕帶來的不僅僅是顯示內容數量的提升，更是顯示效率的提升，三星在 Galaxy Fold 系列產品的發佈會上就提到了一個典型應用場景——分屏應用。

7.6 吋的 Galaxy Z Fold 2 就能同屏顯示三個應用，還能在應用間相互拖拽傳輸信息，更重要的是它沒有劉海。

手寫筆在這塊平板級的屏幕也能更好的施展，如果你也有日常書寫習慣的話應該比較容易能理解，書寫面積的大小很重要，面積每大一點點同屏收錄的信息也就越多，可同時比對的信息也就越多。

尤其是在一些繪圖內容，比如思維導圖這種內容，7.6 吋的 Galaxy Z Fold 2 雖然只比常見手機的 6.7 吋多出一吋的內容，但不同屏幕比例下，能顯示的內容也多了不少，這對於手寫筆在實際應用時很重要。

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此前也有不少研究證明，用筆手寫這種方式能提高記憶力，對書寫相關內容的理解會更深入，能幫忙梳理邏輯和內容，雖然書寫輸入的速度比不上鍵盤輸入，但緩慢也意味着留有更多時間思考。

這也是為什麼 S-Pen 更適合在 Galaxy Fold 摺疊屏系列的原因，在摺疊屏手機上 S-Pen 的應用前景也更大。

雖然目前市面上的主流旗艦產品，幾乎只有三星一家使用手寫筆設計，但這並不表示手機筆在手機產品上沒有價值，在更大屏幕上，Apple Pencil 和 iPad 的配合就是最好的案例。

手寫筆在平板上是生產力、創新表達的體現，在摺疊屏手機上同樣也可以，我們之前評測 iPad 時常常會提到它在教育領域的應用，而在知乎等社交媒體也能看到不少分享 iPad 用來記筆記上課的教程。

（愛范兒授權使用）

像是根據課堂內容做課後筆記，比起傳統的紙筆記錄內容或者填寫思維導圖，數字版軟件修改起來更為方便，選定部分內容再調整都是傳統操作，至於軟件內容，微軟旗下的經典筆記軟件 OneNote 就是最好的選擇之一。

說到 OneNote，三星近年來也加強了與微軟的合作，在 Note 20 系列發佈會上三星就聯合微軟宣布加強合作，三星旗下手機可以通過 Windows 上的「你的手機」與電腦連接。

手機應用可以直接在電腦上使用，同時還支持設備接替使用，即在電腦上編輯 Word 後又可以在手機上繼續，和 office 365 的聯繫也更深，用戶三星 Notes、OneNote 和 Outlook 之間同步筆記，值得一提的是 S-Pen 也可以直接批註 PDF 文件了。

不管是在辦公領域還是教育學習領域，微軟 office 軟件的大力支持都是極為重要的，有了好硬件也需要好軟件來搭配，才能有不錯的生產力。

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傳統的編輯輸入與輸出外，S-Pen 的加持，也能讓摺疊屏手機有機會作為創意表達的承載者，在 iPad 上就有不少類似的創意輸出軟件，畫畫乃至 PS 、甚至是後期剪輯。

國內比較知名的移動端剪輯 App 剪映就同時有 iOS 端和 iPad 端，儘管軟件所處硬件平台，但操作方式都比較像，桌面端只是屏幕更大，顯示內容更多更適合後期處理。相比用手機處理剪輯，手寫筆也來得更精準，而Android 手機端同樣也有類似的應用，相信在更大屏幕的 Galaxy Fold 系列上的體驗會比普通大屏手機要好。

用 Galaxy Fold 系列接替 Note 系列其實是更順暢的選擇，S 系列近年來有上升的趨勢，尤其是明年 S21 系列也配備 S-Pen 的話。相比 Note 系列，擁有更大屏幕的摺疊屏手機能更好的發掘手寫筆的潛力，在生產力方面的應用也剛好符合要商務定位，很適合接替 Note 系列的商務定位。

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摺疊屏手機的臨門一腳

摺疊屏手機從 Fold 系列開始，跌跌撞撞已經走過了兩年，從剛開始的頻頻翻車、回收所有測試機，到第二代產品補全遺憾，外屏擴大、內屏去掉劉海，越來越像一款成熟的手機了。

而根據韓國媒體 Aju News 的曝光 Fold 3 還會進一步加強，除了配備 S-Pen 外，還可能會增加屏下鏡頭、新 UTG 超薄摺疊玻璃技術等等。

摺疊屏手機離真正的成熟，就差軟件生態這臨門一腳了。

雖然 Android 手機應用生態已經足夠完善，但展開的摺疊屏手機屏幕達到 7.6 吋的情況下，已經和小型平板一致了，現有的不少軟件還是需要向大屏幕適配。

除了日常應用的適配，各種創造性、具備生產力的應用也很重要，正如上文所述，S-Pen 配合摺疊屏要發揮出優勢、挖掘潛力，同樣需要更多軟件適配。

這方面 Android 用戶就可能會比較羨慕蘋果用戶了，iPad 系列產品的大量出貨，保證了大量用戶，開發者能根據用戶需求去拓展、進而開發 App 獲利，像是廣受好評的筆記軟件 GoodNotes、Notability，繪畫軟件 Procreate、剪輯軟件 Lumafusion 等。

對比下來 Android 平板的軟件生態就相形見絀了，近年來銷量穩定、獲得用戶認可的 Android 平板並不多，開發者無法在 Android 軟件生態中大量獲利，自然也沒有動力去適配或是開發軟件了。

摺疊屏手機的出現是有可能改變這一局勢的，除了三星外小米、OPPO、vivo、華為都在發力摺疊屏手機，甚至部分已經推出了產品。

最近 OPPO 在未來科技大會上推出的概念機 OPPO X 2021，採用了新穎的伸縮設計，屏幕可以像右側伸出或縮回。在未伸出的狀態下，屏幕尺寸為 6.7 吋，在伸開後最大可至 7.4 吋。

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摺疊屏手機被認為是未來手機新形態，三星作為摺疊屏手機最為重要的元器件——柔性屏幕的生產商，旗下產品已經越來越趨於成熟，在其他廠商的前赴後繼之下，摺疊屏手機離量產普及的距離越來越近了。

當產品足夠普及時，第三方開放商們也有足夠的動力為其開發軟件、適配，以賺取收益。

到那時，硬件可用性和軟件生態補足之後，摺疊屏手機才算真正成熟，才當得起高端、創造力、生產力產品這一說。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：大屏開創者三星 Note 系列，也要被更大屏的摺疊屏手機取代了 】