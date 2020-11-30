4K TV選購攻略，精選12+款抵玩電視之選！模擬電視訊號12月正式完結，那代表舊式電視不能再收看電視。剛好，近期的4K電視都平了很多，三四千元便可以購入質素不錯的4K TV。下文為大家先帶來今次「模擬電視訊號」停播懶人包，以及有需要家庭如何申請免費數碼高清電視機。而且更會介紹多款市面抵買的4K電視，以及一些選購時的心得。

12月模擬電視正式步向歷史，如果家中並沒有能夠接收數碼頻道的高清電視或機頂盒，就不能再收看多個傳統免費電視節目。不過對於一些有需要的家庭，未必有閒錢可以購買新電視，早前政府推出「關愛基金數碼電視援助計畫」，幫助有需要家庭申請免費數碼電視，究竟如何申請？下圖文為大家詳解。

4K電視最近已經平了很多，由三四千蚊至萬餘元不等，都可以找到質素不錯的選擇。（林勇攝）

👇👇模擬電視訊號將終止、申請免費電視機懶人包👇👇

如果想搵4K電視機，可以參看以下多款不同4K Size的電視介紹推介。另外再附上消委會及記者一些選購4K電視時需要考慮的重點。

👇👇即睇消委會的使用、清潔建議，以及總合選購4K TV電視的6大重點心得！👇👇

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👇👇12+款抵玩55吋、近期網店特價抵玩4K電視介紹👇👇

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