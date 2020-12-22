近年，內地開始發展虛擬偶像的市場，之前愛奇藝開拍內地首個虛擬偶像VR的選秀節目《跨次元新星》，由Angelababy、小鬼-王琳凱、The9-虞書欣擔任星級評判，上周六終於完成決賽，從31名虛擬選手選出3位虛擬偶像！三次元的節目呈現二次元歌手確實新穎，而成功登上微博熱話，不過內裡吐槽位，引來大批網民評擊，稱為史上最尷尬節目！

在中國1995年後出生的Z世代人數接近1.7億，由於他們揮金如土，因而被看定為購買力高的群體。由於他們對於ACG（動漫、漫畫、遊戲）相當有興趣。

《跨次元新星》看準ACG潛力。節目製作人劉家超於BBC訪問中直言：「虛擬偶像對Z世代來說不是一個外來概念，在中國和海外，都有成功的虛擬偶像建立和維護大型粉絲群的案例，比如初音未來和洛天依。」

雖然國內的虛擬技術參差，不過高水準的虛擬偶像依然是有的，他們更會唱歌跳舞，有齊每個人物的個性！（《跨次元新星》節目截圖）

《跨次元新星》的賽制跟其他選秀節目大同小異，由星級評判從31位虛擬偶像選入自己隊伍，再第二輪分組賽篩選出6強，上周六終於選出最強二次元！

雖然星級評判Angelababy被稱為「音痴」又不是選秀出身，可是與虛擬偶像合唱演出時，音準一流獲得讚嘆。（《跨次元新星》節目截圖）

不管是二元次人物設計，或者節目組的攝製過程，整個節目都很多尷尬場面。難怪內地網民在觀看後都熱論紛紛，引來批評。就連微博上，《跨次元新星》都6.9億次閲讀量和690萬條評論和帖子。難道《跨次元新星》真的有這麼傻眼嗎？

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