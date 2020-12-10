日前，YouTube 香港公佈「2020 年度十大新晉頻道」、「2020 年度十大熱門影片」及「2020 年度十大熱門音樂影片」。今年新晉頻道除了有知名的頻道之外，都出現了黃營藍營YouTuber的競爭現象，快點看看Top10的人氣晉頻道，有沒有自己的心水？

今年YouTube排行，最大的亮點一定是以下這些十大新晉頻道！當中有部分談及政治時事頻道，比起以往知名的YouTube頻道有更高的排名，他們有哪些人氣急升的原因？

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻2020 年度十大新晉頻道👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 39 + 39 + 39

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻2020 年度十大熱門影片👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻2020 年度十大熱門音樂影片👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

同場加映：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開

近期ViuTV劇集《暖男爸爸》大熱，有份參演的鄭中基在近年都用心經營YouTube Channel，極具人氣。不過鄭中基作為只有約2年資歷YouTuber，賺取到廣告收入，就不及一位素人大叔。除了暴龍哥，Coffee 林芊妤、笑波子、譚杏藍在YouTube上每月又可以獲取幾多廣告收入呢？

2018年尾，鄭中基開設YouTube Channel分享工作以外的生活和搞笑影片。（YouTube＠機動電視台RTV）

近年轉戰YouTube的香港藝人愈來愈多，有傳個別高收視的藝人，其YouTube頻道廣告收入非常可觀，甚至比做演員更好賺。究竟YouTube廣告分成有幾多？網站NoxInfluencer可以分析各個YouTube頻道的廣告價值，推算出每個Channel的單月YouTube廣告分成，《香港01》科技玩物記者就利用NoxInfluencer推算出以下結果。

👇🏻👇🏻👇🏻即睇10位香港藝人YouTube Channel廣告收入排名【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 22 + 22 + 22

除了轉戰YouTube的藝人外，香港有不少真真正正的YouTuber，如果單靠YouTube廣告，他們有多少收益？以下10位人氣YouTuber的廣告分成，當中一位素人大叔，竟然比起鄭中基等藝人賺錢更多。

👇🏻👇🏻即睇香港10人氣YouTuber廣告收入排名【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 20 + 20 + 20

人氣YouTuber Jason（大J）於2018年12月曾拍片講解過YouTube的影片廣告收入計算方式，大約每1000次觀看次數，就會有約10元收入。換言之，一條10 萬觀看次數的影片，可以有 1 千元收入。大J又指因為舊影片的觀看次數是以累積計算，所以上載的影片越多，就越容易令收入提高。

其實NoxInfluencer是提供一個推算數字，並不是YouTube官方數字，加上YouTuber的收入除了廣告分成，更大部份是來自成名後吸引到的宣傳工作，甚至是觀眾付費訂閱或者打賞。所以以上數字只能當作參考，尤其各位藝人及百萬訂閱級別的人氣YouTuber，其吸金能力肯定比單純的廣告收入要多得多。

以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開