2020年新冠肺炎疫情爆發，港人排過隊買口罩、搶過廁紙、搶過糧食、在家抗疫，網購成新常態。Google今日（9日）公布2020年熱爆購物平台搜尋榜，當中十大網購平台除了有本地大型連鎖超市「HKTVmall」、「百佳網上超級市場」、「士多」、「阿布泰國生活百貨」，都有海外過江龍「Amazon」等等。疫情之下，它們是怎樣與我們共渡難關？誰是終極的榜首？

網購成為香港人的新常態，所以Google 以匿名化處理數據整合社區流動性報告，推出十大購物平台，到底哪一間是熱搜？一同回顧疫情之下，人情味的回憶。

👇👇👇按圖放大看Google 2020網購平台Top10，究竟誰能奪冠👇👇👇

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同場加映：Google 2020香港遊戲攻略Top 10《動森》大勝《原神》等5手遊上榜

【《動物森友會（動森／動物之森／Animal Crossing）》成 Google 香港 10 遊戲攻略搜尋榜 最大贏家】Google 每年年末都會公布各地的搜尋關鍵字，香港區就公開了最多人搜尋攻略情報的頭10隻遊戲名單，代表有幾多人買／DL遊戲後真正有繼續玩，見證「真用家」數量含金量高，即睇10強名單！

PS／Xbox 改朝換代大作少 手機game步步進迫

PS4／Xbox One處於改朝換代更新主機的一年，大作量較少，好在尚有Switch的話題作《動物森友會》頂住家用機半壁江山，但仍難阻《原神》等課金作步步進迫。

至於在網上有彈有讚，反應兩極的《The Last For Us 2》，有數據表示買了PS4版的用家，爆機人數比《FFVII Re》及《漫威蜘蛛俠》更多，究竟它可以登上第幾位？即睇：

👇👇按圖即睇 Google 2020年熱爆遊戲攻略 Top10名單👇👇

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同場加映：Google2020熱搜電影Top10 《鬼滅之刃》等3大動畫撼贏《麥路人》

【《鬼滅之刃》成 Google 10 大電影之一】Google 每年年尾都會公布各地的搜尋關鍵字，近年更會劃分不同類別，而來到 2020 年，「Google 搜尋10 大熱爆電影」名單當中，居然有 3 套動畫可以擠身 10 強，還打敗了《麥路人》！？

《天能TENET》大熱跑出

其實在新冠肺炎疫情之下，2020 年不少電影大作都延期甚至取消上映，當中就包括了《Marvel 方面的《黑寡婦》、DC 方面的《神奇女俠 1984》以及《007 No Time to Die》等，而作為唯一在今年於戲院上演的大作《天能 TENET》，當然毫不意外地成為排行榜首位。

由基斯杜化路蘭（右）執導的科幻大作《天能 TENET》在欠缺競爭的情況下奪得香港Google搜尋熱門電影首位（圖 Variety）

而因肺炎疫情所做就的空檔，使香港本土電影與及動畫，有空間成為 Google 搜尋的 10 大電影之一，其中在年尾極受追捧的《鬼滅之刃劇場版 － 無限列車篇》以及《數碼暴龍大冒險》系列收官之作《LAST EVOLUTION 絆》均榜上有名，且排名不差。

👇👇👇按圖即睇 Google 2020 年度 10 大熱爆電影排名，以及3大上榜動畫👇👇👇

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