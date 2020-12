2020年新冠肺炎疫情爆發,港人排過隊買口罩、搶過廁紙、搶過糧食、在家抗疫,網購成新常態。Google今日(9日)公布2020年熱爆購物平台搜尋榜,當中十大網購平台除了有本地大型連鎖超市「HKTVmall」、「百佳網上超級市場」、「士多」、「阿布泰國生活百貨」,都有海外過江龍「Amazon」等等。疫情之下,它們是怎樣與我們共渡難關?誰是終極的榜首?

網購成為香港人的新常態,所以Google 以匿名化處理數據整合社區流動性報告,推出十大購物平台,到底哪一間是熱搜?一同回顧疫情之下,人情味的回憶。

同場加映:Google 2020香港遊戲攻略Top 10《動森》大勝《原神》等5手遊上榜

【《動物森友會(動森/動物之森/Animal Crossing)》成 Google 香港 10 遊戲攻略搜尋榜 最大贏家】Google 每年年末都會公布各地的搜尋關鍵字,香港區就公開了最多人搜尋攻略情報的頭10隻遊戲名單,代表有幾多人買/DL遊戲後真正有繼續玩,見證「真用家」數量含金量高,即睇10強名單!

PS/Xbox 改朝換代大作少 手機game步步進迫

PS4/Xbox One處於改朝換代更新主機的一年,大作量較少,好在尚有Switch的話題作《動物森友會》頂住家用機半壁江山,但仍難阻《原神》等課金作步步進迫。

至於在網上有彈有讚,反應兩極的《The Last For Us 2》,有數據表示買了PS4版的用家,爆機人數比《FFVII Re》及《漫威蜘蛛俠》更多,究竟它可以登上第幾位?即睇:

按此繼續閱讀:Google 2020香港遊戲攻略Top 10《動森》大勝《原神》等5手遊上榜

同場加映:Google2020熱搜電影Top10 《鬼滅之刃》等3大動畫撼贏《麥路人》

【《鬼滅之刃》成 Google 10 大電影之一】Google 每年年尾都會公布各地的搜尋關鍵字,近年更會劃分不同類別,而來到 2020 年,「Google 搜尋10 大熱爆電影」名單當中,居然有 3 套動畫可以擠身 10 強,還打敗了《麥路人》!?

《天能TENET》大熱跑出

其實在新冠肺炎疫情之下,2020 年不少電影大作都延期甚至取消上映,當中就包括了《Marvel 方面的《黑寡婦》、DC 方面的《神奇女俠 1984》以及《007 No Time to Die》等,而作為唯一在今年於戲院上演的大作《天能 TENET》,當然毫不意外地成為排行榜首位。

由基斯杜化路蘭(右)執導的科幻大作《天能 TENET》在欠缺競爭的情況下奪得香港Google搜尋熱門電影首位(圖 Variety)

而因肺炎疫情所做就的空檔,使香港本土電影與及動畫,有空間成為 Google 搜尋的 10 大電影之一,其中在年尾極受追捧的《鬼滅之刃劇場版 - 無限列車篇》以及《數碼暴龍大冒險》系列收官之作《LAST EVOLUTION 絆》均榜上有名,且排名不差。

按此繼續閱讀:Google2020熱搜電影Top10 《鬼滅之刃》等3大動畫撼贏《麥路人》