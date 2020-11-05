AirPods 3疑似實機相片曝光！「我愛音頻網」（52audio）稱，近日從供應鏈獲得Apple下一代真無線耳機，據指是一款廉價版AirPods、屬於原AirPods系列的第3代（相傳命名有AirPods Small及AirPods 3。下文暫稱AirPods 3）。新產品轉用了入耳式設計，似乎帶有AirPods Pro的影子？

AirPods系列新一代AirPods 3疑似實機照片外洩。初步所見，耳機外觀可能延續了AirPods Pro的入耳式設計，充電盒體積縮小，跟早前傳聞中的「AirPod Pro Lite」或為同款產品。即看分析：

👇👇👇2021年AirPods 3疑似生產線實機諜照曝光！👇👇👇

新設計定位尷尬

AirPods 3有可能是這AirPods 2和AirPods Pro兩個不同系列產品線的中間調和折衷版？爆出此批照片的我愛音頻網（52audio）推測AirPods 3或依循繼承了AirPods標準配置，包括搭載H1晶片和支持Siri實時語音。如果AirPods 3外觀設計和結構酷似AirPods Pro，卻不支援主動降噪功能，它跟第2代的分別就只是多了入耳式設計，定位頗為尷尬。

52audio未有提供關於進一步細節。但點都好，此批照片間接證實《彭博社》（Bloomberg）早前有關即將於2021年推出的全新AirPods機型的報道。Apple極有可能正在開發兩個新款AirPods，包括第3代AirPods。消息表示，AirPods 3沒有主動降噪等高級功能。

更新後的入門級AirPods設計，將類似當前的AirPods Pro，獲得更短的耳機柄和可替換耳膠。Apple還希望延長其電池壽命。 Bloomberg

逆向思維出發倒轉頭想，若果AirPods 3真的搭載了最新晶片兼支援主動降噪功能，由於耳機和充電盒體積縮小，續航力可能不及AirPods Pro。再者壓力感應等硬件亦可能縮水，52audio認為其定價或會相對尷尬。但點都好，現在「十劃未有一撇」，且期待更多新品細節。

同場加映：AirPods錄音功能 + 完整隱藏技13招最強教學

2021年AirPods 3還是遙遠，不如學下如何善用目前的AirPods及AirPods Pro仲實際吧！AirPods除了用來通話和聽歌外，配合iPhone還有不同的有趣功能。透過AirPods錄音的功能就相當實用。用家只要用AirPods呼叫Siri後便會自動錄音。學生哥返學上堂聽書、打工仔返工開會要留低紀錄就最啱使。只需要設定數個步驟就能開啟這項功能，過程中不需要下載第三方Apps：

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以上只收錄一半程序！了解剩餘步驟請瀏覽完整全文：AirPods內建錄音功能最強教學

（香港01美術部製圖）

除了用AirPods錄音，新推出的AirPods Pro亦新增不少官方沒有說明的隱藏功能，好像尋找遺失耳機和同時連接兩個耳機，更能與Apple Watch同步操作！以下13個AirPods Pro特別的使用技巧，附上設定教學。你又知多少個AirPods的小招式呢？

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以上只收錄了一招！了解所有絕招請瀏覽完整全文：13個你未必知道但是必學Airpods Pro隱藏秘技