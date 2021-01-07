Apple Glass傳今年內發售　眼球控制蘋果AR眼鏡　人人做Ironman

隨着5G網絡高速發展，AR產業目前也已初步具備針對個人用戶的產品標準。包括華為、LG、谷歌等科技廠商都已在AR領域佈局，相關技術公司的融資、併購陸續開啟，AR產品或在5G網絡的影響下再次迎來新的熱潮。

近日，據外媒報道蘋果AR眼鏡目前已進入第二個研發階段。此前有消息稱，蘋果AR眼鏡原型機鏡框採用塑膠材質，整體設計與普通眼鏡無太大差異，並可根據使用者需求加購帶有度數的鏡片。

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蘋果計劃在2021年推出多款全新產品。除了新款AirPods、Apple Silicon Mac以及採用Mini-LED屏幕的iPad外，還有望在今年發佈首款AR設備，據猜測，該設備正式傳聞已久的蘋果AR眼鏡。

去年，蘋果公司一項關於AR技術的新專利得到曝光，專利描述用戶可通過眼球轉動、眨眼或注視來實現眼鏡控制設備。據網友爆料，富士康代工的蘋果AR項目半透明鏡片也已進入試產階段。

值得一提的是，在去年的世界互聯網大會上，酷派聯合愛普生發布新一代AR眼鏡，酷派xview X2。據官方介紹，該設備將率先支持5G通訊，滿足行業對超高清低延傳輸時的需求，解決在4G網絡下AR眼鏡傳輸慢、延遲高的問題。此外，酷派xview X2也將成為全球首款可量產的5G+AR輕量級一體機。

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