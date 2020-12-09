「啊！」隨着我的一聲慘叫，新買不到半個月的 iPhone 12 mini 從手裏滑進了滿是水的浴缸，我的大腦空白了那麼一瞬間，然後才條件反射似的趕緊把手機撈上來。把 iPhone 12 mini 撈出水面的那一刻，我的腦子裏突然閃過一個念頭，現在的 iPhone 都有 IP68 級抗水性能，才掉進水裏這麼會兒，擦乾應該就好了。

就在我仔細檢查手機進水情況的時候，iPhone 12 mini 自動亮了屏，隨後 face ID 識別出我的臉展開了一條推送，原來是某資訊 app 推送的一條信息：蘋果因防水問題被罰 1000 萬歐元。我……

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01/ 蘋果被罰 1000 萬歐？是的。

據外媒報道，意大利競爭管理局（AGCM）對蘋果公司處以 1000 萬歐元（約 9400 萬元港幣）罰款，原因是蘋果對 iPhone 的防水功能提出了誤導性的主張，受影響的 iPhone 型號可以追溯到 2017 年的 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。

AGCM 批評蘋果對 iPhone 防水性的說法不夠清楚，它表示，關於 iPhone 可以在長達四米的深度下擁有長達 30 分鐘的防水功能的說法僅適用於某些情況，例如用純淨水進行的受控實驗室測試。該監管機構還批評了蘋果公司的免責聲明，稱儘管銷售了具有防水功能的手機，但水損不屬於 iPhone 保修的一部分。

早在 2018 年，AGCM 曾因蘋果對電池老化設備限制性能的做法，給蘋果開出了 1000 萬歐元的罰單。

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02/ IP67/68 到底是什麼？

在蘋果官網商品介紹頁裏，幾乎目前在售的 iPhone 都會把抗水性能作為重要賣點之一，通過生動的可視化圖片向顧客傳達「iPhone 抗水性能強悍」的信息。

目前大家比較熟悉的 IP67/68 標準，IP、678 分別代表什麼呢？

IP 是 Ingress Protection 的縮寫，IP 等級是針對電氣設備外殼對異物侵入的防護等級，來源是國際電工委員會的標準 IEC 60529。評估外殼防固體和防水性能如何，主要看 IP XX 的後面兩位數字 XX，第一位 X 是防塵等級，從 0 到 6，最高等級為 6；第 2 位 X 是防水等級，從 0 到 9，最高等級為 9。

理論上，符合 IP68 標準的硬件設備，應當做到無灰塵進入，且持續潛水後外殼浸水量不致達有害程度。

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03/ IP68 有定義，為何用戶有疑問？

從理論定義看，IP68 的很多地方規範得「不清不楚」，可能是考慮到實操和商業等因素，部分表述留有很多空間，商家的表述也比較籠統。

1.測試環境和現實環境有差距

手機作為高頻和高移動率的智能硬件，需要面對各種不同且不斷變化的生活環境。

比如，一個小時前用戶還在辦公室刷微博，一個小時後就回到家在廚房裏看着手機學炒菜，過一會兒又把手機放到浴室外放歌曲，這個季度還在「沒有冬天」的廣東省使用，過年的時候就回到平均温度零下十幾度的黑龍江過年，平常生活在低海拔地區，「說走就走」立即就到西藏旅遊。這讓一些符合 IP68 標準的設備在現實場景中「翻車」，極端情況下甚至一點點水可能就會讓設備進水損壞。

用戶只是普通消費者，不懂這些專業知識，大多數人會認為 「某品牌說好的 IP68 就是蒙騙人的」，然後把自己的遭遇發到網上，強化了大眾對該品牌的負面認知。

2.用來防塵防水的組件老化或失效

iPhone 12 Pro 頁面裏 IP68 抗水性能的解釋是這樣的：

（Apple官網）

其中有句非常關鍵的話：防濺、耐水、防塵並非永久功能，可能隨日常耗損而遞減。

硬件的防塵防水功能主要通過硅膠零件、膠水和粘合劑實現，比如不少手機在 SIM 卡槽和音量鍵等地方用硅膠圈來進行密封，而在空間更小的地方，比如主板和麥克風處，就會首選膠水和粘合劑來做密封。

這些材料都有兩個共同的問題，一是隨着自然老化，密封性能會下降，這是無法避免的，二是受到外部環境影響可能失效，比如一次不經意的碰撞或摔打，無數次的熱脹冷縮等等。

（Apple官網）

於是我們就看到了有趣的一幕，網上有人覺得某些品牌手機防水性能好，「經常拿着泡澡，覺得髒了就隨手洗洗」，「游泳的時候拍水下照片很多次都沒事」，「用了一年多了還是經常水洗」，有人卻說「太垃圾了不小心沾水就壞了」、「才買不到半年就進水了」等等。

好事不出門，壞事傳千里，正常使用沒有翻車的用戶是沉默的大多數，但是哪怕只有少量設備進水的情況發生，也會被用戶放到網上，造成一種「某品牌手機防水有問題是大規模現象」的假象，這就是倖存者偏差效應。

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3.商家的釋疑不到位

對於普通用戶來說，絕大多數人只會關注商家給出的最顯眼的產品表述，很少仔細查看不顯眼的小字描述。就像牛肉即食麵一樣，我們看到包裝最顯眼位置的大塊牛肉粒，滿懷期待打開包裝卻發現牛肉碎幾乎不可見，會有一種上當受騙的感覺，再仔細看包裝，才發現「圖片僅供參考」那一行小字。

這一點華為和 OPPO 等廠商相較於蘋果做得更好一些，在部分手機的產品頁面裏寫明瞭細節條件：

（Huawei官網）

短短三個分句，至少讓用戶對 IP68 有了更加明晰的認知，實現防水防塵的條件是特定的，IP68 不是「金剛罩鐵布衫」，只是一種嚴謹的標準。

04/ 為何防水手機進水不保修？

在討論這個問題前，我們先用通俗的句子來總結一下 IPXX 是什麼。它是一種在特定環境和特定條件下測試出來的防塵防水等級標準，可能會隨着時間推移和環境條件的改變而失效。

這就是「防水手機進水不保修」的第一個難題，防塵防水性能是一種不穩定的狀態，手機進水後，無論用戶還是商家都很難界定和驗證「水是不是在滿足 IP68 的條件下進入的」。

水的純度和温度是否符合要求，水深多少，浸泡時間多長，手機的防水性能有沒有下降等等，商家和用戶之間一旦出現了爭議基本是無解的。

其次，灰產和部分用戶存在欺騙行為。比如故意讓舊的手機進水，再拿去換新或要求無償維修。

例如根據硅谷科技媒體 The Information 報道，有兩名華裔學生從中國收集損壞甚至是山寨的 iPhone，再到美國蘋果官方店「以舊換新」和「以假換新」，涉案金額高達 90 萬美元，隨後蘋果不得不升級售後政策，服務流程變得更加複雜。

（Apple官網）

不妨想象一下，如果手機進水就可以免費維修，而一般情況下進水手機基本無法維修，商家只好直接為顧客換新手機，最後的結果是什麼？

如果法律規定進水的手機一律保修，本來是出於好意，但在不誠信行為較多的地區，等於變相鼓勵不誠信的套利行為，最終的結果就是售後服務越好的商家越容易破產，良幣被劣幣驅逐。

不過，這並不代表廠商可以用「套利行為的存在」這個理由去規避自身的責任，給出更清晰的產品解釋和普及 IPXX 標準的滿足條件，也是應該履行的義務。

真正要下功夫的是質檢和市場監督環節，保證宣稱達到 IP68 防水標準的每一部手機都是合格狀態達到消費者手上，才能重建消費者對市場和品牌的信任。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：蘋果被罰 7800 多萬？都是防水惹的禍！ 】