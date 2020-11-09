AirPods等真無線耳機因為方便佩戴而流行起來，但容易跌落遺失也是事實。JR東日本今年夏季錄得3個月內處理近千多宗耳機掉落路軌的事故。由於耳機體積細小又易卡在碎石隙中，令鐵路站務職員回收困難。為此Panasonic開發出專門應對真無線耳機的吸塵器，協助執拾。但講到底，用家正確地佩戴耳機才是治標方法？最近有個日本節目就有詳細講解。

JR東日本稱，今年7月至9月在東京78個鐵路站總共收到950宗耳機墮軌的報告，為日常站務帶來不少麻煩。甚至要動用Panasonic研發的新工具協助執拾。

究竟AirPods等真無線耳機墮軌比其他物品墮軌更難處理原因何在？Panasonic專門「執耳機神器」有幾神奇？即睇：

👇👇👇AirPods等真無線耳機大量墮軌，為日本鐵路車務帶來沉重負擔！點圖放大睇JR東日本及Panasonic開發「吸耳機神器」運作原理！👇👇👇

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👇👇👇「執耳機神器」也不及戴得正確！用錯方法戴耳機是脫落一大元兇！日本NTV NEWS24新聞節目「news zero」訪問真無線耳機店，教你防掉佩戴方法！👇👇👇

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資料來源：japantimes、JiJi

同場加映：AirPods 3疑似實機照流出

AirPods 3疑似實機相片曝光！「我愛音頻網」（52audio）稱，近日從供應鏈獲得Apple下一代真無線耳機，據指是一款廉價版AirPods、屬於原AirPods系列的第3代（相傳命名有AirPods Small及AirPods 3。下文暫稱AirPods 3）。新產品轉用了入耳式設計，似乎帶有AirPods Pro的影子？

（香港01美術部製圖）

AirPods系列新一代AirPods 3疑似實機照片外洩。初步所見，耳機外觀可能延續了AirPods Pro的入耳式設計，充電盒體積縮小，跟早前傳聞中的「AirPod Pro Lite」或為同款產品。即看分析：

👇👇👇2021年AirPods 3疑似生產線實機諜照曝光！👇👇👇

以上兩張只是示意圖！想睇真正諜照？請瀏覽完整全文：AirPods 3疑似實機照流出 抄Pro轉入耳式設計？主動降噪欠奉？