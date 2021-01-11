消委會｜藍牙喇叭逐漸成為每個家庭必備的數碼產品之一，而且成為入伙或節日禮物的固定成員之一。市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？消委會早前為14款藍牙喇叭做測試，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

👇👇消委會測試14款藍牙喇叭 Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇

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音質＝一切？

買喇叭當然是想買到好音質，而消委會的測試也是以音響質素放在重點項目，當中有3款的「聆聽效果」測試表現出色，包括兩款 Marshall 喇叭 Kilburn II 和 Tufton，以及 Ikea 的 Eneby，而 Eneby 的售價是三者中最便宜，只要 $849，如果不太考慮品牌和外款的話，Eneby 是平價靚聲之選。

藍牙喇叭有一樣比傳統喇叭不同的特點，就是連線方便，一般來說可攜性亦較高。消委會測試中，重量在 610 克或以下的 Ultimate Ears Boom 3，是可攜性高的藍牙喇叭中，整體表現較佳的款式，惟以大聲量播放時，音色較其他款式失真。所以消費者要在可攜性和音質表現中取得平衡。

資料來源：消委會

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👇👇7 款無線喇叭評分（售價在200歐元以下）👇👇

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👇👇7 款無線喇叭評分（售價在200～499歐元以下）👇👇

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空氣清新機6大淨化技術優缺點拆解｜新冠肺炎COVID-19瘟疫未止，又正逢寒冬，流感高峰期再臨，亦係家居塵蟎活躍、呼吸道／氣管過敏症易風作的日子，市民格外注重家中空氣質素，空氣清新機被認為能改善情況。



只是不同牌子標榜的淨化技術五花八門，究竟用家應該如何選購？本文綜合了空氣清新機6大淨化技術優、缺點，為大家拆解空氣清新機能否殺滅或抑制細菌病毒。

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