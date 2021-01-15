2020年玩了多久Switch動森？教你回顧遊戲時數　附轉日本帳戶教學

Switch玩家限時回顧2020年主機遊玩報告、各遊戲打機時數排名總結｜去年因《動物之森》（《集合啦！動物森友會》／Animal Crossing: New Horizons）引起全球Switch主機熱賣，一度一機難求。任天堂 Nintendo近日提供限時的「My Nintendo Switch History 2020」服務，讓各位Switch玩家可以翻查下2020年內自己的打機時數、遊玩報告。有玩《動森》的朋友，一定很想知道吧。

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除了有得翻查My Nintendo Switch History 2020，日服Nintendo Account著數多多，即睇：

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資料來源：My Nintendo Switch History 2020

同場加映👍：Switch 2021年1至3月16款新勁Game盤點

Switch 2021年依然強勢，好game除了3月尾有《魔物獵人崛起 MHRise》，其實由1月開始，每個月都有注目又好玩的新game，有動作有RPG，以下推介共16款Switch 必玩之作！👇👇👇

Switch 2021年1至3月16款新勁Game盤點（香港01美術部製圖）

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