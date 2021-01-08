發貨周期長，市場表現搶手並非意味着實際銷量高，只能說是供需關係不平衡罷了。根據美國CIRP的最新銷售數據，所有iPhone 12系列機型合計佔到美國iPhone銷量的76%，其中標準版iPhone 12是最暢銷的機型，佔其中銷量的 27%。

很顯然定位主流的iPhone 12必然會是絕大多數人的選擇，理應獲得最大的銷售佔比，但實際上自iPhone 12發佈以來，因為Pro版本一直比較搶手，所以才會給人一種iPhone 12 Pro最熱銷的錯覺。只能說iPhone 12供貨比較充足，而iPhone 12 Pro供貨不足罷了。

（CIRP圖片）

而導致這個問題的根本，顯然是蘋果對於iPhone 12 Pro的預期放低了。根據實際的數據來看，新機型中並沒有明顯的領軍人物，iPhone 12、12 Pro、12 Max 三款機型的銷量平分秋色。也就是說iPhone 12 Pro更貴且依然熱銷，確實超乎很多人想象。

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不過這些都不難理解，唯獨iPhone 12 mini不得不承認是一個失敗的產品。儘管發佈之前網絡上的呼聲是如此之高，iPhone 12 mini 的銷量僅佔 iPhone 12 系列上市期間總銷量的 6%。

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