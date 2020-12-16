iPhone 6s超命硬！由610米飛機跌落地搵返仲用到　幾乎完好無缺

功能機時代最硬的是諾基亞，而智能機時代最硬則當屬蘋果iPhone 6s了。之所以這麼說不僅是因為時至今日還有很多人仍在使用這款手機，另外就是最近一台iPhone 6s從飛機上掉落竟然毫髮無損，這款手機竟然倖存了下來，而且它內置的鏡頭還記錄了一切。

這件事情發生在巴西紀錄片製作人 Ernesto Galiotto 身上，Galiotto 當時正在位於里約熱內盧 Cabo Frio 的海灘上空飛行，錄製他的一個項目。當他只用一隻手拿着 iPhone 6s 通過飛機的小窗口拍攝一些畫面時，大風把手機帶走了。

▼▼▼點擊即睇事發經過！鏡頭還把過程記錄了▼▼▼

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他原本以為自己可以換新手機了，比如iPhone 12之類，但萬萬令其沒想到的是故事卻出現了意外轉折。Galiotto 查看了 「尋找」應用，出乎意料的是，iPhone 6s 竟然還在，並且顯示位於海灘中央。他去了指定的位置，掉落 iPhone 6s 就在那裏，幾乎完好無損。

蘋果iPhone 6s從飛機上掉落僅僅是輕微劃傷，估計說出去都沒人信，可這樣的事情卻真實發生了。不過他的這台iPhone 6s是帶了矽膠套和鋼化膜的。Galiotto 當時表示，幸好沒有掉落在水裏，不然就會損毀吧，當時飛行高度是 2000 英尺（609.6 米）。

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說到這裏，小編趕緊拿出抽屜裏的iPhone 6s Plus，擦拭了一下上面的灰塵，並且為它重新充上了電。不得不說，用慣現在比較細長窄的全面屏手機，像iPhone 6s Plus這種方方正正的傳統大屏手機，拿在手裏還真是有一種紮實的感覺。

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