撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-01-21 07:00

全港有8間金融管理局發牌的虛擬銀行，包括 ZA Bank、 匯立銀行WeLab、Livi Bank、MOX BANK、螞蟻銀行（香港）、平安壹賬通銀行、天星銀行airstar 、富融銀行。8間虛擬銀行已經投入服務，更分別與不同企業如deliveroo、麥當勞，推出非常吸引優惠！本文將介紹各銀行背景和優惠，到底是哪一間銀行的息口最高、現金回贈最多，睇文！

（資料圖片）

甚麼是虛擬銀行？

虛擬銀行與傳統銀行一樣受到金管局的監管及派發牌照。不過虛擬銀行不同一般傳統銀行，不設最低結餘要求，所以虛擬銀行都較為合適年輕客戶或者只想存款少量金額的人士。虛擬銀行沒有實體分行，客戶都要以互聯網及App等電子渠道以辦理手續，所以毋須親身開戶，客戶可以下載虛擬銀行的App，用手機掃描身份證、自拍及遞交文件，就可即時開戶。

虛擬銀行優惠時限一覽

在開戶之前，建議大家先行了解8間虛擬銀行的背景、各種服務優惠及時限，之後再衡量個人理財能力，選擇合適的銀行及服務，當然要記得看清楚詳細條款喔！

👇👇👇👇👇8間虛擬銀行的背景及各服務優惠一覽【點圖放大看】👇👇👇👇👇

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

又到新年，不少人都會換新手機迎新年。適逢5G服務已經啟用一段時間，相信會有更多人打算換新5G手機。消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

是次評分項目包括照片及影片功能、電池表現、耐用表現及綜合手機表現等，且測試用的手機樣本主要由歐洲購買，因此某部分型號在本港沒有正式發售。想知30款5G手機評分和消委會推介哪款手機？按下圖放大觀看。

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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另外測試的30款4G手機，售價由$788至$5,398不等，按下圖放大觀看。

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款4G手機詳細報告及評分👇👇

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相機質素參差

5G手機中，Samsung的Galaxy 20 Ultra 5G和Galaxy Note 20 5G、蘋果的4款iPhone 12型號、及華為的Mate 40 Pro和P40 Pro Plus相機質素最好，獲最高分，主鏡頭攝錄影片畫質細緻，前後鏡頭質素佳。4G手機中，Alcatel 1B（2020）的相機最差，只有兩分。

想知更多消委會的4G、5G手機報告及評分？即瀏覽全文：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro