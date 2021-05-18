撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-05-18 16:29

WhatsApp 新私隱條款的更新日終於到來，不少擔心私隱問題的用戶都可能已轉用 Signal／Telegram 等，Facebook 或鑑於太多用戶有私隱問題的隱憂，今日（18/5） 舉行了有關私隱措施及政策的傳媒簡介會，找來私隱政策總監 Steve Satterfield和亞太區私隱和數據政策參與主管楊秀玲分享相關內容。 記者當然藉難得機會向 FB 了解 WhatsApp 私隱問題，其中一個如都市傳說般的疑問，就是在 WhatsApp 私人對話中，提到某個品牌或產品後，很快就會在 FB 上看到相關廣告，令人擔心 FB 或 WhatsApp 會看到用戶私隱，沒想到官方的回答竟然是這樣。

👇👇Facebook私隱政策總監回應，有關WhatsApp私隱3大提問👇👇

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Facebook私隱政策

Facebook私隱政策總監 Steve Satterfield 在傳媒簡介會中，分享數個 FB 提供給用戶，可以更好地掌控網絡私隱的方法：

1）私隱設定檢查：通過隱私檢查，用戶可以控制什麼人可以看到自己的內容和資料，以及限制其實用戶可以用什麼方法在FB找到自己； 2）私隱捷徑：用戶可以快速進入私隱設定及工具，如管理帳戶安全﹑廣告偏好﹑您的 Facebook 資訊等； 3）管理活動：用戶可以在管理活動中，批量查看和管理帖文，允許用戶把帖文刪除或隱藏； 4）分享對象選擇器：用戶可以控制誰可以特定對象查看帖子、相片和個人檔案的部分資訊； 5）誰可以查找我：用戶的電郵和手機號碼各有一項設定，可以控制誰能使用該資訊搜尋您。

👇👇兩類用戶豁免分享數據予 Facebook 4步教你 check WhatsApp 設定報告👇👇

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👇👇5步註銷WhatsApp帳號👇👇

WhatsApp備份+匯出留底教學！點圖放大睇如何5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

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同場加映：WhatsApp新私隱條款 或再掀移民潮 Signal／Telegram使用懶人包

Signal／Telegram（TG）懶人包｜WhatsApp 要求所有用戶接受新私隱條款的日子迫近（5月15日），雖然這個日子一再推遲，但終於都要面對，估計將會爆發第二波「轉會潮」。考慮到功能和私隱，不少用戶都推崇 Signal／Telegram，記者將整合 Signal 和 Telegram 的教學懶人包，以及分享一些實用的功能，等大家可以輕鬆轉Apps。

👇👇Signal使用教學懶人包👇👇

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👇👇Telegram使用教學 12招實用技巧👇👇

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