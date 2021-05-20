撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-05-20 14:30

早前網絡瘋傳一個Instagram帳號，相傳只要打開IG上的精選動態就足以將手機一下子死機！螢幕凍結！香港YouTuber arhoTV Sunny就用3部手機測試，到底iPhone跟Android機都會死機嗎？

好奇心旺盛的朋友，想知這個IG帳號嗎？如果打開了精選動態，真的如同傳聞一樣嗎？快點看看 Sunny的實測結果吧！👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：

+ 14 + 14 + 14

為什麼Android及iPhone開啟Story的結果會完全不同？之前英國YouTuber Mrwhosetheboss就深入解構過死機原因，更找來這個IG帳戶本人，想不到製作者是一位14歲青年！👇🏻👇🏻到底死機真正原因是什麼？👇🏻👇🏻

+ 2 + 2 + 2

同場加映：YouTuber Sunny眼力挑戰 30幅照尋找隱藏Emoji 網民：睇到眼盲

👇🏻👇🏻最尾一張挑戰圖Emoji在哪兒？小編都搵唔到，求答案！👇🏻👇🏻

+ 25 + 25 + 25

大家都找到了嗎？還未滿足？記者玩完都想試試將Emoji隱藏，自製出更多挑戰圖，自問眼力好好的朋友，大家一齊找找吧！

👇🏻👇🏻同場加映更多Emoji眼力挑戰？👇🏻👇🏻

+ 9 + 9 + 9

立即開估，即按全文：YouTuber Sunny眼力挑戰 30幅照尋找隱藏Emoji 網民：睇到眼盲

同場加映：游學修/大J/馬田 邊個最多fans？香港男YouTuber IG排名Top 20

👇🏻👇🏻香港男YouTuber IG排行TOP 20【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 43 + 43 + 43

即睇全文：游學修/大J/馬田 邊個最多fans？香港男YouTuber IG排名Top 20

同場加映：譚杏藍/雪姨/Coffee/童童誰入三甲？香港女YouTuber IG排名Top 20

頭20位最多IG粉絲的香港女YouTuber中，擁有最多YouTube訂閱人數的Emi Wong，於IG粉絲人數上，卻並非第1位！

👇🏻👇🏻👇🏻即睇20大香港女YouTuber IG粉絲排名【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 54 + 54 + 54

即睇全文：譚杏藍/雪姨/Coffee/童童誰入三甲？香港女YouTuber IG排名Top 20