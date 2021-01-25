撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-25 15:37

AirPods 3規格、功能、價錢、上市日期情報／傳聞｜AirPods Max同AirPods Pro的定價對於一些朋友來講可能進取了少少，但有個好消息就是，廉價版AirPods、屬於原AirPods系列的第3代（相傳名稱有AirPods Small及AirPods 3。暫稱AirPods 3）將於今年2021年推出。 盛傳AirPods 3將採用同Pro一樣的入耳式設計，耳膠可更換。早於去年11月亦曾流出聲稱實機照片。本文整理直到現時為止有關AirPods 3規格、功能、價錢及上市日期消息。

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資料來源：MacRumors

同場加映👍：AirPods Max評測

AirPods Max深入評測！聖誕前Apple推出的AirPods Max至今仍然非常少貨，果迷想訂都要等到2至3月才可收貨。記者早兩個星期前將AirPods Max入手，經過呢段時間日日實測，為大家分享究竟這一台「矜貴」降噪耳機，值不值得各位果迷入手。

聖誕前Apple推出的AirPods Max至今仍然非常少貨，果迷想訂都要等到2至3月才可收貨。（香港01美術部製圖）

Apple為果迷準備的聖誕禮物「AirPods Max」，以四千多元的矜貴價推出。雖然訂價頗高，但仍不乏果迷搶購，而家想在網上訂購至少仍要等兩三個月才收到貨。記者幸而兩個星期前已將AirPods Max入手，立刻與大家分享這兩星期對AirPods Max的評測用後感。

👇👇👇金屬打造的AirPods Max，質感非常高貴，比起一般塑膠外殼耳機質感更好。外表就夠靚仔，但用落感覺如何？值不值得大家入手？立刻為大家分享13個優缺點👇👇👇

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以上只數了幾個優點！想睇更多分析評價，請繼續瀏覽完整全文👉👉👉iOS 14升級後AirPods/Pro狂斷線 3步教關掉「自動切換」輕鬆解決

同場再三加映👍：Final A3000 A4000有線耳機評測

日本名牌Final Audio 推出A3000 / A4000/ VR3000，共3款定價只需千元左右的新有線耳機。最特別是沿用2020年神作A8000造型(售價$14900)，以十分一價錢，還原其聲效設計，絕對是抵玩之作。

日本名牌Final Audio 推出A3000 / A4000/ VR3000，共3款定價只需千元左右的新有線耳機。（香港01美術部製圖）

Final這家日本耳機廠成立於2007年，是一班熱愛耳機的技術流高手創辦，大部份耳機都超貴，買對耳筒要一兩萬、但又會出E Series子彈仔千零蚊輕便耳機，相當全面。去年它們推出了耳機迷人人想好恨要的Final A8000頂級動圈耳機，口碑及銷量都非常勁。而A4000就是想在平價價位中，實現該價位所不可能實踐的音質標準，是非常之賣大飽，適合新手試玩這日本品牌的重點商品，即睇介紹！

👇👇👇Final A3000 A4000 5個優點還原頂級靚聲👇👇👇

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