撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-01-22 19:20

自從「社交移民潮」出現，網民開始關注Google收集用家數據及外泄私隱的問題，而紛紛「轉會」棄用Google，選擇同是網絡搜尋引擎的「DuckDuckGo」！高度保護用戶私隱的DuckDuckGo不會追蹤及儲存用戶個人資料，可以封鎖第三方的廣告追蹤！如果不想再被出賣個人資料，收取廣告，請看DuckDuckGo懶人包！

隱私第一位

DuckDuckGo做到高度保護隱私，不會儲存用戶的搜索歷史記錄，因此無法將用戶資料賣給追蹤用戶的廣告方，更會封鎖一些廣告追蹤器。如果用戶處於隱身的瀏覽模式，DuckDuckGo都不會追蹤用戶及其IP地址。DuckDuckGo直言：「我們永不儲存您的個人資料」、「我們不會追蹤您給廣告利用」、「我們不會以隱私瀏覽模式跟蹤您」

DuckDuckGo表示：「我們永不儲存您的個人資料。」、「我們不會追蹤您給廣告利用。」、「我們不會以隱私瀏覽模式跟蹤您。」（DuckDuckGo網站截圖）

單日破億搜索量

搜尋引擎DuckDuckGo早於2008年推出，在2010年亦只有千幾萬次的全年搜索量，不過直至去年，DuckDuckGo的平均每月搜索量就超過20億次，意味網民越來越重視隱私和安全性。

受到最近WhatsApp私隱風波引發「轉會潮」影響，用戶除了轉用通訊程式Signal，社交平台由又從facebook移民到MeWe外，就連搜尋引擎也掀起移民潮，不少人棄用Google，轉用DuckDuckGo，刺激DuckDuckGo於1月16日單日搜索量突破1億！

有意「轉會」的朋友，可以看下圖了解DuckDuckGo優點和使用貼士👇👇👇DuckDuckGo懶人包【點圖放大】👇👇👇

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記者使用後感

DuckDuckGo的搜尋引擎介面及使用模式與Google相似，相當容易上手，然而搜尋結果未及Google廣泛。不得不讚DuckDuckGo的隱密功能，做到真正阻隔網站內的廣告及封鎖追蹤，防止Facebook及Google窺探。如果不想上網接收廣告，真正保護自己的個人私隱，DuckDuckGo搜尋引擎絕對值得一用！

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Signal 由美國公司 Open Whisper Systems 開發，雖然使用方法跟 WhatsApp 相似，可是當中有很多功能都是WhatsApp沒有的，特別是保障私隱的特殊功能，需要在下載後設定的，以下有10個功能教學，快點按入了解！

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