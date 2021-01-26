撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-01-26 13:03

去年外國YouTuber PippenFTS發起 「Build The Earth」計劃，邀請世界各地的玩家參與，目標要將所有建築物在Minecraft遊戲世界內以1：1比例重現！「Build The Earth：Team Hong Kong - Macau（簡稱BTE-HKMU）」就是香港及澳門團隊。日前他們Facebook專頁分享Minecraft版坑口，更細訴當中的城市故事，引起網民共嗚！

Minecraft的3D世界自由度高，「Build The Earth」港澳團隊所製作的Minecraft版坑口，將樓宇建築、樹木、馬路每個細節都展現出來！BTE-HKMU在Facebook分享的不只是成果，更會發文訴說坑口的名稱由來，道出民生狀態，例如東港城鄰近商場有小店進駐，居民以港鐵站為中心等，難怪引起網民共鳴！

Minecraft版坑口！（圖片由「Build The Earth：Team Hong Kong - Macau」Facebook專頁授權）

BTE-HKMU團隊透過facebook接受《香港01》科技玩物記者訪問時表示，為展示將軍澳高密度住宅的特色，團隊細緻地「建造」了港鐵坑口站附近多個相連的屋苑，包括南豐廣場、安寧花園、蔚藍灣畔、東港城、海悅豪園和新寶城，「我哋嘗試用 Minecraft 將呢個效果重現，效果相似但又不一樣，亂中有序嘅排列令香港成為獨一無二嘅地方」。

Minecraft版政府總部！（圖片由「Build The Earth：Team Hong Kong - Macau」Facebook專頁授權）

一個月「建造」坑口

現時團隊約有80名「建築人員」，大部分成員都來自香港和澳門。團隊目標用1：1比例重現港澳！團隊成員表示：「因為我哋熱愛呢個城市，希望可以用電子版保存之餘，本地人同外國人亦可以嚟探索香港文化、建築、歷史。」

到底用Minecraft製作一個地方，需要多久時間？團隊成員直言：「呢個好睇地方嘅位置同建築物類型。」他又以坑口為例，團隊就大約花了一個月的時間製作，而油麻地這類較為樓宇密集的地方，就要更長的時間製作，至於整個香港澳門，可能要用上十年或以上的時間！如今BTE-HKMU已經製作過Minecraft版尖沙咀海濱、石門、金鐘、大坑等，每個製作過程都絕不簡單！

👇👇【點圖放大看】Minecraft版香港👇👇

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資料來源及圖片授權：Build The Earth：Team Hong Kong - Macau」Facebook專頁

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