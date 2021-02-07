撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-07 07:05

實測Tefal RiceXpress IH電飯煲RK7621，5個入手理由，另附消委會電飯煲報告！Tefal特福早前推出Tefal RiceXpress IH磁應電飯煲RK7621，利用IH技術、球釜內鍋以及冷旋風技術，大為縮短煮飯時間，而且更可以煲出如煲仔飯等特殊菜式。記者就試用1個星期，實測如官方所言般好用。

Tefal最新RiceXpress IH 電飯煲，新增多項技術令煮飯速度快2倍外，還有多個煮飯及煮食功能。記者就實測一個星期，試用一般煮飯模式外，更實測其他實用的煮食模式，總合了幾個飯煲值得入手的優點。

Tefal RiceXpress IH 電飯煲，煮飯以外都有不少實用烹調功能。（林勇攝）

👇👇即睇 實測Tefal RiceXpress IH電飯煲後，分享5個值得入手理由～👇👇

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同場加映：多年前消委會就三種類、包括IH磁應、微型電腦及傳統款式，等合共11款的電飯煲作評測，提供了一些選購指南以及使用貼士，由幾百蚊至數千蚊款式不等。

👇👇消委會11款電飯煲評測報告以及多項選購、使用貼士👇👇

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同場加映：Panasonic、Cuckoo、Mitsubishi、Zojiushi象印、Tiger、小米 米家、Philips等廿多款電飯煲，一次過睇盡各飯煲的功能分別及大約市價作參考。

👇👇市面23款 IH磁應電飯煲、微型電腦、傳統電子電飯煲功能及市價一覽👇👇