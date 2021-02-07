撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-07 07:07

2021電飯煲市場格價、合共23款IH、微電子傳統款式功能售價一覽，附消委會報告！電飯煲五花百門，要選擇一款合適自己的除了要識得睇不同的調查報告、實測評價外，更加要識得找尋售價合適的地方購買。《香港01》科技玩物頻道記者就調查香港不同地方，合共23款電飯煲的功能介紹及市場格價，好讓大家毋須外出都可以得知不同款式電飯煲的功能及售價分別。

Panasonic、Cuckoo、Mitsubishi、Zojiushi象印、Tiger、小米米家、Philips等廿多款電飯煲，由幾百蚊至六七千蚊不等的款式一覽。一次過睇盡各飯煲的功能分別，以及大約市價作參考。

一去連銷店就可以看到大量不同電飯煲款式，花多眼亂。（林勇攝）

👇👇即睇市面23款 IH磁應電飯煲、微型電腦、傳統電子電飯煲功能及市價一覽👇👇

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同場加映：早年消委會就三種類合共11款的電飯煲作評測，提供了一些選購指南以及使用貼士，由幾百蚊至六七千蚊款式不等。

👇👇消委會11款電飯煲評測報告以及多項選購、使用貼士👇👇

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同場加映：Tefal最新RiceXpress IH 電飯煲，記者就實測一個星期，試用一般煮飯模式外，更實測其他實用的煮食模式，總合了幾個飯煲值得入手的優點。

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