消委會電飯煲11款評測　IH磁應/傳統功能邊款好？4大選購保養貼士

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消委會電飯煲評測報告、選購指南、11款IH磁應及傳統功能、4大使用貼士｜早幾年前消委會就曾經製作過不同款式電飯煲的評測報告，包括近年大熱的IH磁應、微電腦控制及傳統電子電飯煲等，而且有多個不同選購及使用貼士。立刻為大家盤點選購重點，以及11款電飯煲的評分。

多年前消委會就三種類合共11款的電飯煲作評測，由安全使用、耐用程度等不同功能作章分，而且更提供了一些選購指南以及使用貼士。雖然部份款式已停產，但仍有不少款式在市場上仍可以買得到，由幾百蚊至六七千蚊款式不等。

電飯煲種類繁多，由二三百蚊至六七千蚊不等，功能上有很大分別。（林勇攝）

👇👇消委會11款電飯煲評測報告以及多項選購、使用貼士👇👇

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同場加映：Panasonic、Cuckoo、Mitsubishi、Zojiushi象印、Tiger、小米米家、Philips等廿多款電飯煲，由幾百蚊至六七千蚊不等的款式一覽。一次過睇盡各飯煲的功能分別，以及大約市價作參考。

👇👇市面23款 IH磁應電飯煲、微型電腦、傳統電子電飯煲功能及市價一覽👇👇

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同場加映：Tefal最新RiceXpress IH 電飯煲，記者就實測一個星期，試用一般煮飯模式外，更實測其他實用的煮食模式，總合了幾個飯煲值得入手的優點。

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