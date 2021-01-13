WhatsApp 的「移民潮」越演越烈，大部分用戶都推薦轉用 Signal，認為 Signal 較其他通訊 App 安全，不過到底有多安全呢？可能不少用戶都沒太多概念。本文將比較常用的 6 大通訊 App，看看它們會收集多少用戶數據，以及簡單解釋 Signal 較安全的 4 個原因，等大家決定是否「轉會」時，有多一點理據進行分析。

👇👇Line﹑Telegram﹑WeChat﹑Messenger﹑WhatsApp﹑Signal 6大通訊App私隱度比較👇👇

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通訊 App 收集數據

從上圖可以看到，除 Signal 外，其他 5 個通訊 App 都會收集用戶的數據，並連結用戶的個人身份。開發者大多把收集到的數據用在第三方廣告﹑開發者廣告或市埸推廣﹑分析﹑產品個人化﹑App 功能等地方，當中有些只是用戶非常私隱的資料，如識別碼﹑位置﹑相片或影片﹑聯絡資料等。

根據通訊 App 收集數據的多少，基本也可以理解其對用戶私隱的安全保障程度。在沒有一個 App 是 100% 安全下，Signal 能在收集極少用戶數據的情況，提供所需的通訊服務，這可能是部分人「轉會」最有力的原因。

👇👇點解咁多人轉用 Signal？4大理由話你知點解 Signal 比較安全👇👇

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