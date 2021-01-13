【Signal熱潮】即時通訊軟件「移民潮」席捲全球，大量WhatsApp用戶為保障私隱而紛紛下載Signal！不過大家對於人氣急升的Signal又有多少了解？想不到Signal創辦人Brian Acton竟然就是「WhatsApp之父」。為何他要另起爐灶？他又是何方神聖？下文會一一告訴你。

先不管身邊有多少人下載Signal，都應該在此之前多一點了解Signal的可信性和公司狀況。總不能羊群心理、盲目跟隨去下載吧！以下就有關於Signal的10件事，一起了解這公司吧！

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Signal 由美國公司 Open Whisper Systems 開發，雖然使用方法跟 WhatsApp 相似，可是當中有很多功能都是WhatsApp沒有的，特別是保障私隱的特殊功能，需要在下載後設定的，以下有10個功能教學，快點按入了解！

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同場加映👍：WhatsApp轉會Signal前必學 5步Backup文字對話/圖片/影片/GIF

WhatsApp對話匯出及備份教學｜上星期四（1月7日）起應該好多用家收到WhatsApp的新通知，更新了的私隱條款列明WhatsApp將與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，便不能夠繼續使用WhatsApp。條款引發又新一波「WhatsApp逃亡潮」，不少用家更聽了Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）的呼籲「移民」至Signal。

可能你都有意「轉會」用Signal。以下本文教各位如何為WhatsApp備份所有對話及媒體紀錄，以及把私人或群組的對話、媒體紀錄匯出至Google Drive等雲端空間的必學步驟。

👇👇👇【相關圖輯】表面看WhatsApp只有三個籠統的修訂，但魔鬼在細節，下面看清有甚麼私隱資料將會被Facebook共享！點圖放大睇WhatsApp更新私隱條款8大魔鬼細節👇👇👇

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以上只講了4個新條款細節，了解更多講繼續瀏覽完整全文👉👉👉WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節

有見WhatsApp新條款霸道強硬，不少人都有移民去其他社交即時通訊平台的想法，好像香港越來越多人用的Telegram，還有Tesla行政總裁Elon Musk唱好的Signal等。

只是WhatsApp昔日的文字和語音對話，還有圖片、影片、GIF等多媒體都是好寶貴的回憶，很多朋友相信都想將之留底，甚至下載來紀念懷緬。以下教各位簡單5步，分別為WhatsApp內容作完整備份和匯出至第三方儲存平台。即睇：

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