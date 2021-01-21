撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-01-21 08:00

串流影音平台Netflix近日公布了2020全年的總訂戶人數，疫情下多了人留在家中娛樂，使上年的訂閱用戶激增3700萬人，現時總訂閱用戶已破2億人。繼上年有《今際之國的有栖》、《Sweet Home》等人氣作品，2021年Netflix亦宣布將會每個星期上映一套電影，而且全部都是荷里活演員，陣容認真強大！

Netflix在去年的訂閱人數院超預期，首度超過兩億人。人氣原創劇《后翼棄兵》、《艾蜜莉在巴黎》等吸引不少劇迷追看，其中「后翼棄兵」播出後，更一度吸引6200萬名用戶觀看。疫情下，不少戲院和荷里活製作都被迫暫停。不過Netflix卻表示，現時有逾500部電影及電視劇正在做後期製作或準備推出，如果短期內戲院仍未能開放，相信今年Netflix會繼續錄得用戶增長。

2021年Netflix亦會推出72套原創電影，預計每個星期將會推出一套電影，讓用戶每星期都有新戲觀看。推出的新作演員卡士媲美荷里活大製作，例如有《死侍》的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、《神奇女俠》的姬嘉鐸（Gal Gadot）和「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）將會同台出演新戲《Red Notice》。亦有《天能》主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）和《蜘蛛俠》中飾演MJ的Zendaya主演《電影試愛》（Malcolm & Marie）。

新戲套套有豪華卡士，勁過睇荷里活電影！《香港01》科技玩物記者推薦20套將在Netflix上映的好戲，有些已在過去兩周陸續上映，其餘大部分都仍未公布上映時間，想看的觀眾就要密切留意了！

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港人放假在家最喜歡煲劇，如果遇上劇荒，你又點樣係茫茫大海中找好劇出嚟？相信大家一般會在Netflix推薦的劇單上觀看預告片，看到好像不錯的作品後就開始觀看，不過咁做很多時又會在看下去後才發現不喜歡。想在Netflix看劇避免「中伏」，有些小技巧可以學習，下面就介紹兩個睇Netflix必用的評分工具。

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