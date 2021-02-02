撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-02 16:17

【消委會洗碗機評測】相信不少人都會覺得洗碗費時，好想家中有部洗碗碟機。近月不少網民在Facebook群組分享在淘寶購買碗碟機的心得，更稱入手後家庭和諧了不少！不過洗碗機的款色十分多，入手前宜先作比較。消委會早前就揀選市面25款座檯式和座地式機型的洗碗碟機評分，發現即使是大牌子，價格貴都不等於質素較佳！

近月Facebook有不少網民分享淘到性價比超高的洗碗碟機，由於能減少因家務而起的爭執，網民亦稱它為「和諧號」！然而，也有不少網民討論買哪款洗碗機性價比高，下文整理了消委會25款洗碗碟機的評測結果，方便大家參考。

大多網民都購入這款Panasonic的洗碗碟機（型號NP-TF6WK1Y）。（「淘寶開心Share」Facebook群組網民分享圖片）

消委會揀選市面25款座枱式洗碗碟機及座地式洗碗碟機（另分45cm闊獨立式、60cm闊獨立式、45cm闊嵌入式、60cm闊嵌入式的機型），售價為$2,180至$22,800，針對潔淨、烘乾、速度及效能表現進行評測。消委會發現各型號的潔淨表現都相當參差，價錢貴亦不等於質素較佳。

另外，座地式耗電量較多之餘，亦相當耗水，座枱式大約用4.5至5.3升水，而座地式則大約用10.8至16.2升水。消委會建議用戶可以視乎家庭人數、擺放空間、安裝位置的水電配套而選擇合適的洗碗碟機型號！大家在購入前可以參考一下以下為25款洗碗碟機的評測。

👇👇消委會測評25款洗碗碟機👇👇

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👇👇消委會推介 12個洗碗碟機使用貼士 👇👇

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