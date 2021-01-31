撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-31 07:00

消委會測試 7 款可換鏡頭相機套裝，由價格約 $6,680 的入門機，至 $26,000的高階型號都有測試。近年在攝影人士間熱門的無反機，消委會測試發現3款規格較高的在拍照上都有出色表現，甚至有1款的拍片表現出眾。買相機考慮的室內外拍攝﹑防震﹑低光拍攝等都在測試範圍內，發現原來並非越貴越好。

👇👇消委會測評7款可換鏡相機 最貴未必最好 平價機款也有出色表現👇👇

+ 7 + 7 + 7

在消委會的測試中，雖有按不同的拍攝環境和相機設定等測試，但並沒有直接比較相機的片幅。如全片幅（Full Frame）相機的感光元件比APS-C大（比例約2：1），因此全片幅的取景器（View Finder）會較大，以及較為清楚，也有較好的雜訊控制等優點。

同時，全片幅相機的價格一般也會較高。因此，讀者參考測試評分時，也要考慮自己日常使用對不同片幅的需求。

👇👇消委會測試7款可換鏡相機各自優缺點評價👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：消委會33款全無線耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

👇 貴唔一定好聲、$149評分竟比$2499好？即睇33款全無線耳機售價、規格及評分👇

+ 64 + 64 + 64

想睇頭十名全無線耳機售價、規格及評分？即睇：消委會33款全無線耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

👇👇👇同場加映：消委會10款SoundBar評測

+ 10 + 10 + 10

第１位至第５位款式，請點擊看全文，仲有Soundbar選購貼士：消委會10款SoundBar評測 Sony/Samsung/JBL/Bose哪款性價比高？