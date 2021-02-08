撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-08 16:06

吃播 Elsagate 危害兒童｜YouTube 常被家長當成「電子奶嘴」，很多時為子女輸入他們喜歡看的關鍵字之後就放任不理；然而各位可能不知道 YouTube 上有大量誘惑兒童的陷阱，年前興起的「Elsagate」危險獵奇影片，最近又疑以另一個方式「死灰復燃」？

神出鬼沒的危險 YouTube 影片 － 何謂「Elsagate」？

數年前，YouTube 上就出現了以兒童愛看的「Peppa Pig」、「Elsa」等等卡通人物為主角的獵奇影片，片中以卡通風格吸引兒童觀看，情節卻極盡血腥、獵奇，除了教唆傷害他人之外，影片中更常出現針筒、藥物、糞便等畫面，不單對兒童心智有損，更有指是孌童犯罪者埋下的誘餌。

出於 Youtube 的自動播放機制，即使上一段影片是正常適合兒童觀看，下一段擁有同一關鍵字的影片卻可能是危險影片（圖 YouTube）

由於這些影片多以極受兒童歡迎的角色如「Elsa」等為關鍵字，被人以「Elsagate」加以標籤，叫各位家長提防，而在家長憤力舉報下，近年這類型的影片數量已經有減少跡象，但仍不時會見到零星影片流傳；而今次被家長發現的新類型影片脫離了卡通形式，但一樣危險。

「吃播」ASMR 影片 6大共通點指向 Elsagate 影片

近日有家長就在網上發起討論，指近年在 YouTube 上興起的吃播（Mukbang）或聲音顱內高潮（ASMR、現在已轉化為主要是高清錄音）影片竟然暗藏有當年 Elsagate 影片的多個共通點，這些影片不單止可能會引起兒童不安，就連成人觀看後都會覺得莫名的毛骨悚然…👇👇👇

學用 YouTube Kids 保兒童心智平安

考慮到Elsagate 等獵奇古怪影片並未有違反 Youtube 的使用條款，故在 YouTube 的算法底下這些影片仍然繼續生存，即使家長諸多提防，YouTube 上的危險影片依然會是禁之不絕，在「Elsagate」之後又會又其他的「Gate」，難道要禁止子女睇片、還是每次睇片都要父母在旁作「家長指引」？

但其實 Google 方面亦早已意識 YouTube 「兒童不宜」的情況，並推出兒童專用的影片 App《YouTube Kids》，主打全部影片皆由專人審批才能於 App 內上架。《YouTube Kids》於上年年中亦於香港投入服務，主要功能有 5 大點👇👇👇

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YouTube Kids 香港本地推薦 Channel

《YouTube Kids》首先在英、美等地市場推出，之所以拖到現在才在香港登陸，大概是因為香港本地專為兒童而設的內容數量有待增長。

一向深受家長歡迎的《麥兜》動畫，可以在 YouTube Kids 上無限免費睇

不過隨著 YouTube Kids 正式登陸，Google 官方也推薦了好幾個「兒童適宜」的香港 YouTube Channel 供各位家長選擇，當中包括有《麥兜》、《Uncle Siu》等香港知名的創作👇👇👇

與此同時，海量英文內容依然存在 YouTube Kids 中，用來供幼童學習外語也相當不錯。

同場加映：YouTube 手機版 5 大實用秘技

Google 不時都會為 YouTube 的手機 App 版本添加新功能，就在 2020 年 10 月尾，YouTube 手機 App 就迎來新版本，雖然風格沒變，但當中就添加了幾個好用功能，讓各位的睇片操作過程更為流暢（按圖放大看詳細）👇👇👇

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