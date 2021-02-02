撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-02 07:00

2020年各個手機廠商也提交了自己的答卷——在整體市場格外受到各種特殊情況影響的大環境下，各家反而在去年為我們提供了更多的驚喜。

除開遲來的最後一位5G考生蘋果，今年各家主要將升級點放在了影像、屏幕和性能的提升上，高刷2K、定製鏡頭、新處理器等諸多新功能紛至沓來，讓市場選擇更多的同時，也不禁會讓人迷惑：究竟什麼樣的機器才是更適合你的？為此，我們蒐集了目前市面上八款不同品牌的旗艦：

iPhone 12 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、vivo X60 Pro、華為 Mate 40 Pro、榮耀30 Pro+、三星 Galaxy Note20 Ultra 5G、小米11、一加8 Pro（排名不分先後，按照手機品牌首字母排列）。

究竟誰的長焦鏡頭效果最好，誰的屏幕顯示最為清晰，誰性能表現最好，誰玩遊戲温度最低？下面我們就來看一下吧。

外觀部分：材質大同小異，設計各不相同

外觀設計直接影響着用戶對於一款智能手機的第一印象，而重量和手感更是能夠成為影響一個手機「好用」與否的重要考量標準。畢竟如果你沒有「好看的皮囊」的話，那麼我們恐怕都沒有觸及你「有趣的靈魂」的心情。不過重量、功能、手感、續航幾者之間向來難全，我們不妨看看這些旗艦們各自的選擇。

▼▼▼了解八大旗艦手機規格比較▼▼▼

首先是機身的顏色上，手機的顏色更符合潮流趨勢，這種趨勢的主觀感受是「舒適」，消費者的審美能力隨着廠商設計能力的提升而提升，而高端機在顏色的選擇上總是更偏向克制與內斂。因此除開定製機型和素皮等特殊情況外，機身顏色以低飽和度和相對純淨的顏色為主。

而在機身材質上，AG玻璃幾乎已經成為了當前旗艦手機的標配，本次榜單中的八款手機全部採用或者至少部分採用了AG玻璃材質。傳統亮面玻璃在旗艦機中的使用率正在逐步降低（當然，如果你跟我一樣對傳統的亮面玻璃有所偏愛；那麼三星Galaxy Note20 Ultra、一加8 Pro、華為Mate40 Pro和榮耀30 Pro+的部分配色依然保有這一設計），這可能是廠商在調研中發現用戶對傳統亮面玻璃材質的興趣正在逐漸降低，因此廠商在使用玻璃材質的手機中往往會採用AG磨砂工藝，讓玻璃材質具備更優秀的觀感和觸感。

而陶瓷和素皮依然還是部分廠商的保留項目，陶瓷的釉質層為機身帶來了更為順滑的手感和通透的顏色；素皮在保留皮質紋路外觀的同時觸感也近乎皮革，讓旗艦手機的外觀有了一絲温度，甚至還有點「輕奢」的味道。

再者是旗艦機屏幕曲率的變化，曲面屏依然是旗艦機標配。除了iPhone 12 Pro Max之外，剩下七台手機無一例外採用曲面屏幕。曲面屏是當前產業鏈能夠拿出中和屏幕與中框過渡的上等解決方案，所以有着更為舒適的屏幕邊緣過渡手感，特別是點亮屏幕時，曲面屏手機能夠帶來正面無邊框的視覺觀感，更具有一體性和科技感。

▼▼▼延伸閱讀：點擊即睇曲面螢幕六大優缺點▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

在處理前置攝像頭排布方面，廠商拿出了劉海屏、左上角挖孔、屏幕中置挖孔、右上角挖孔四種前置攝像頭處理方案。這種排布方式只會帶來不同的正面屏幕觀感，並無絕對優劣之分，實際體驗見仁見智。

手機影像系統提升在外觀上的表現是後置攝像頭數量的增多，畢竟單獨一枚攝像頭已經無法滿足用戶對於旗艦機影像系統的想象力。而手機後置的影像系統也是廠商設計的「重點關照對象」，畢竟攝像頭的排列方式決定了一款手機的辨識度，今年尤甚。這主要是因為旗艦機為了更強的影像系統而加入了帶有更多功能的攝像頭。

從外觀上來看，今年主流的後置影像系統設計方案有豎排多攝（OPPO Find X2 Pro、一加8 Pro）、矩陣式多攝（蘋果iPhone12 Pro Max、小米11）、環形多攝（華為Mate40 Pro）和麻將式多攝（榮耀30 Pro+、三星Galaxy Note20 Ultra和vivo X60 Pro）。不盡相同的設計方案搭配舒適的顏色設計以及機身材質的選擇，讓今年的旗艦手機外觀具有較高的辨識度和美學造詣。

影像系統：主攝素質保證，但風格調校大相徑庭

說到手機你可能會想到的是通話，但有趣的是，除了通訊功能以外，相機已經成為了智能手機最讓人關注的「附加功能」。其實這一點並不讓人感到意外，消費者對畫面記錄的需求和智能手機愈發充足的計算能力為攝影的發展提供了廣闊的空間。

其實將購買條件抬升到旗艦層次，消費者對手機的拍攝能力不用有所擔心，從參數上就能看到，這都是手機廠商們不遺餘力去堆料的結果。我們橫評的8款旗艦機都已經實現了從超廣角到長焦鏡頭的覆蓋，主攝CMOS尺寸普遍較大，防抖功能均未缺席。

當然，硬件的搭配也能作為選購的參考，比如想要極限解析，三星和小米都達到了上億像素；想要多攝均衡，蘋果的三顆1200萬像素鏡頭可能會更好地滿足需求；想要更好的防抖，vivo和蘋果獨特的防抖方式則可以優先考慮。

當然，這只是選購的第一步，好不好還得實際樣張來驗證。為此，我們將8款旗艦手機放置於相同變量的環境中進行多組拍攝測試，選取效果最佳的樣張進行對比。還別說，一對比真能看出明顯的差異。

1、 白天場景對比

白天的室外場景能夠較為清晰地呈現出相機在曝光、色彩、解析、超廣畸變校正、測光偏好等方面的差異，以及不同廠商在AI色彩調校上風格的偏向。

也許有朋友會說，解析沒什麼好比，肯定是1億像素勝出，但實際上並非如此。一般而言，相機默認的拍攝狀態是手機廠商認定的適應性最強的拍攝方式，而上億像素的三星和小米默認拍攝狀態都不是1億像素。我們採用默認拍攝方式進行拍攝對比，放大後看，華為系手機的解析力反而較有優勢。

色彩調校能夠看出不同廠商對消費者需求不同的理解。從樣張我們可以明顯看出，師出同門的華為和榮耀色彩風格偏向於肉眼所見，而OPPO、vivo則是加重色彩，讓畫面更加討好眼球。

從變焦的連續性上來說，即便是像素一樣的蘋果也出現了測光差異，輕微的色彩差異在大部分變焦場景中都會存在。好在超廣角畸形矯正均得到了重視，測試的機型都有不錯的表現。

2、 人像樣張對比

拍人是非常常見的應用場景，但大多數手機用戶實際上並未掌握充足的人像拍攝技巧。所以我們模擬了順光和強逆光兩種人像場景來體現手機相機的差異化效果。

強逆光非常考驗手機相機的極限性能，在這方面所有相機都超出負荷，均出現了鬼影或者炫光。但實際上不同廠商也有不同的壓光策略，有的選擇不讓臉部變黑，後方壓光則「放開手腳」，有的選擇強制壓光讓臉黑一點點。綜合而言，OPPO、vivo、與華為的表現相對讓人滿意。

順光場景下，所有樣張均採用人像模式拍攝。其中部分機型以vivo為代表搭載了專業人像鏡頭，可以提供更接近人眼所見的臉型拍攝。OPPO則是在系統級層面進行算法優化，對面部進行合理的美膚。人像拍攝均開啟美顏，同樣不同廠商對美顏也有不同的理解，比如蘋果追求原汁原味、華為自然等等。大家依圖根據自己的喜好選擇即可。

3、 暖光小場景對比

在色温幅度較大的環境中，相機白平衡面臨着氛圍優先還是白色優先的選擇，不一樣的選擇決定了不同的色彩呈現。理論上來說，人眼所感知的場景會更偏向於白色優先，但擁有一定色温氛圍會讓照片更加好看，氛圍過量也會影響觀感。

2021八大旗艦手機評測（中關村在線授權使用）

暖光小場景的樣張如圖所示，不同廠商依然有着不同的理解。vivo的色温把控，微微的黃色恰到好處，同時靜物上的明暗對比讓畫面更具質感。

4、 高動態場景對比

動態範圍是前兩年手機相機一直在強調的項目，因為它意味着明暗跨度較大的場景是否能保留更多的細節。但隨着相機技術的發展，手機相機動態範圍顯著提升，卻帶來了一個問題：明暗處細節都保留的足夠多了，但照片的質感卻降低了。

2021八大旗艦手機評測（中關村在線授權使用）

在這組高動態場景的樣張中，我們可以看到大部分機型已經具備了優秀的高光壓制和暗光提亮能力，但不同廠商選擇了不同的方向，有的選擇了明暗自然過渡以獲得更好的觀感，有的則選擇了更多的細節。這方面的選擇見仁見智，大家根據自己喜好選擇就好。

5、 全焦段夜景對比

如今手機的主攝越來越強，拍大部分夜景已經不成問題，但其它鏡頭的夜景大多存在着明顯上升空間。為此，我們選擇了超廣角、主攝、5倍變焦的夜景場景進行對比，以此體現不同鏡頭在夜景表現上的連續性。

在超廣角和主攝的場景下，樣張差異不大，所有機型均有較好的畫面呈現。但到了5倍變焦上，iPhone的優勢就呈現出來了，不僅燈牌明亮清晰沒有變色，周邊的暗部場景也有足夠的亮度，保證了細節和清晰度。

說了這麼多，也許有讀者朋友會有這樣的疑問：到底哪款手機的拍攝能力最強呢？其實手機相機並沒有最強之說，旗艦手機的相機選購標準應該是哪個更適合自己。本次橫評的八款手機可以說是各大品牌的扛鼎之作，相機的基本素質完全無需擔心。但並不是說它們就是完美的，限於技術水平手機廠商不得不在各項參數之間進行取捨，而消費者要做的就是選擇自己認可的那家方案。

簡單地總結一下——

如果想要更好的解析，那麼有1億像素的三星Galaxy Note20 Ultra 5G、小米11是首選，華為Mate40 Pro、榮耀30 Pro+也是不錯的選擇；

如果想要直出更討喜的色彩，那麼選擇OPPO Find X2 Pro、vivo X60 Pro；

如果想要更好的廣角，那麼選擇OPPO Find X2 Pro、一加8 Pro、；

如果想要全場景夜景，iPhone 12 Pro Max、華為Mate40 Pro；

如果想要更美的自己，OPPO Find X2 Pro、vivo X60 Pro、更加符合主流審美。

以上就是我們給大家呈現的選擇依據，哪款手機相機更符合自己的心意，相信各位讀者朋友已經有了自己的評定。此外，視頻時代的到來也讓手機的視頻防抖和新玩法逐漸發展起來，但實際表現大同小異，除非是有極端的追求消費者，否則無須糾結此點。

延伸閱讀：2021年手機鏡頭拍攝力愈來愈強 一文看清它和相機差距還有多大▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

5G性能：頻段支持上區別大 但網絡表現還要看實測結果

包括蘋果在內，測試的八款手機中無一例外全部支持SA&NSA雙模5G。雖然搭載高通X55基帶的手機佔大多數，但是，除高通X55和巴龍5000之外，小米11和vivo X60 Pro的發佈也讓高通X60和三星基帶加入了戰場。

各家支持的頻段數量都有不同。其中，iPhone12 Pro Max支持的頻段數量是所有手機中最豐富的，總數竟達到17個。以通訊技術起家的華為也不落後，華為Mate40 Pro支持11個頻段，而OPPO Find X2 Pro也支持10個頻段，支持的頻段越多，對於網絡的兼容也相對更完整，這點對於經常切換生活地或工作地的朋友來講，比較友好。

延伸閱讀：想知自己有冇需要換5G手機？按圖放下參考用家意見▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

一目瞭然，這3款支持頻段最豐富：iPhone12 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、華為Mate40 Pro。

當然，頻段數量的多少隻是手機5G網絡性能的一部分，網速實測才能真正顯示它們的實力差別。我們使用Speedtest進行測試。控制同一地點和時段，每款手機測3次，最終結果取平均值。

下載速度，這3款表現很突出：OPPO Find X2 Pro、vivo X60 Pro、榮耀30 Pro+

擁有超快的下載速度，是普通用戶對於5G手機的初印象。從結果來看，榮耀30 Pro+ 可謂一騎絕塵，平均下載速度達到965.33Mbps，平均上傳速度也達到了100.1Mbps，在它之後的OPPO Find X2 Pro和vivo X60 Pro表現也不錯，平均下載速度都在750Mbps以上。

當然，Speedtest測試是檢測5G性能常規項，手機實際的軟件下載速度更為重要。我們使用官方應用市場，下載2G左右大小的遊戲《誅仙》，其中榮耀30 Pro+最高下載速度達到108MB/s，僅用時22秒就下載完畢。華為Mate40 Pro的表現同樣不錯，最高下載速度達到105MB/s，vivo X60 Pro最高下載速度則為84.6MB/s，兩者也都在30秒內下載完成。可以說，華為和三星基帶的實際下載速度表現相當不錯。

總而言之，頻段數量的多少並不能決定其實際的5G表現，八台手機都搭載了旗艦晶片（基帶），結合系統優化，消費者基本不用擔心其5G性能。相應的，用戶或許更應該關心自己所在地區的5G基站建設、運營商套餐選擇等問題。

性能與散熱：緊貼體驗 就測用戶最關注的

本次參選的手機中，搭載的處理器種類還是相當多的，不但有高通驍龍800系列旗艦處理器，還有蘋果A14（iPhone12 Pro Max）、Exynos 1080 (vivo X60 Pro)、麒麟9000等多款晶片，不同於以往的「撞臉」，它們的差異化更為明顯，可供用戶選擇的也更多。

既然都是旗艦手機，那麼跑分對於實際體驗的參考意義已經不大。對於用戶來講，日常應用的開啟速度、應用在後台的保留時間、玩遊戲時的幀率、發熱情況等才為重要。因此，我們測試的項也更貼近用戶的需要。

具體測試內容如下：

1、應用加載速度和後台留存率：應用加載速度，按順序依次打開4款手游，記錄總耗時，清空後台再重新測試，成績取3次測試的平均值；後台留存率，按順序依次打開20款常用APP，每次測試完手機靜止3分鐘不動，然後清空後台再進行測試，一共測試3輪，記錄不同手機後台可以保留的應用個數，最終結果取平均值；

20款常用軟件：淘寶、京東、拼多多、微信、QQ、微博、抖音、嗶哩嗶哩、騰訊視頻、愛奇藝、優酷、QQ音樂、網易雲音樂、百度地圖、今日頭條、知乎、起點讀書、得物、餓了麼、美團；

4款熱門遊戲：《原神》、《王者榮耀》、《和平精英》、《陰陽師》；

2、遊戲幀數與散熱：目前《原神》比較吃性能，對手機性能有挑戰，我們使用騰訊Perfdog監測30分鐘的遊戲幀率表現，同時使用測温儀記錄遊戲前後機身的平均温度變化。

應用開啟速度，這4款表現出色：一加 8 Pro、三星Galaxy Note20 Ultra 5G、榮耀30 Pro+和小米11

應用加載速度上，一加 8 Pro以平均55.67秒的耗時取得第一，可以看出驍龍865配合氫OS 11的系統優化，使得它的應用冷啟動速度表現不錯。其次，三星Galaxy Note20 Ultra 5G、榮耀30 Pro+和小米11緊隨其後，表現同樣不錯。

應用留存率，一加 8 Pro、iPhone12 Pro Max、三星Galaxy Note20 Ultra 5G和vivo X60 Pro表現最好

從自己日常的使用經驗看，應用的後台存留非常影響用戶體驗，畢竟誰也不想刷着視頻，從微信聊天切換一下，應用就被殺掉。從後台存留結果看，一加 8 Pro依舊錶現最好，3輪測試下來，後台應用都沒有重新加載。除它之外，iPhone12 Pro Max和三星Galaxy Note20 Ultra 5G的應用留存率都為96.67%，可以說iOS14和One UI 2.5系統的優化也很到位，殺後台的情況比較少。

雖然蘋果的後台留存策略與安卓有着本質的不同，但顯然消費者更關注最終的結果，只要不用重新加載，說明優化就好。總之，不管是應用加載速度還是後台留存率，都離不開軟硬件兩方面制約，在硬件性能差距不大的情況下，可見系統優化至關重要。

遊戲幀率，OPPO Find X2 Pro、一加 8 Pro和小米11表現最穩

《原神》作為當下熱門的高畫質單機手游，對於手機的硬件性能要求比較高。實際測試下來，一加 8 Pro遊戲幀率表現依舊是最穩的，達到57.7幀，在它之後就是OPPO Find X2 Pro和小米11。從整體看，八款手機的遊戲幀率都可圈可點，最低的也保持在40幀以上，唯一需要指出的是，vivo X60 Pro由於自身系統設置原因，Perfdog沒能測得幀率。

眾所周知，蘋果和安卓平台的應用生態不同，像《原神》這款遊戲的渲染畫質就不一樣（設置相同、遊戲畫質表現不同），這也會影響到遊戲幀率。談及遊戲體驗，制約的因素還有很多，像處理器、屏幕刷新率、軟件優化等都會對其產生影響，而接下來要講的散熱就是重要一面。

2021八大旗艦手機評測（中關村在線授權使用）

遊戲散熱，OPPO Find X2 Pro、三星Galaxy Note20 Ultra 5G、華為Mate40 Pro和表現最「冷靜」

相同室温環境下，實測半小時遊戲後，機身背面温度最低的為三星Galaxy Note20 Ultra 5G，平均温度僅為39.2°C，華為Mate40 Pro以0.1℃之差緊隨其後，排在第三位的則是OPPO Find X2 Pro，機身平均温度為40.7℃。可以說，面對硬件殺手級遊戲，這三款機型的温控表現相對更好一些。

續航&快充：電池容量遇瓶頸 快充繼續「競賽」

每每談及手機續航，都是一個讓人樂此不疲的話題。續航本就是一項重要的指標參數，續航的強弱很大程度上會影響用戶對一款產品的期待值。遺憾地是，用戶苦於缺少對比，所以很難直觀感受不同手機在續航上的區別。而我們能做的，就是通過實測，把「究竟哪款手機續航實力更強」吿知給你，為大家選購手機帶來更多參考。

在本次參與橫評的這8款手機中，續航能力肯定是有區別的，為此我們準備了包括30分鐘充電和5小時續航在內的兩項續航測試。在測試開始之前，首先我們一起來了解一下幾台手機具體的參數：

+ 3 + 3 + 3

需要說明的是，由於每台手機均不一樣，所以在測試一開始，所有手機統一50%屏幕亮度和50%的外放音量，其它設置均為默認，每項測試開始之前清除手機後台。

我們選取的測試內容為用戶常用的手機應用，總測試時長5小時，模擬用戶的實際使用習慣，具體測試內容如下：

影像測試：默認設置下的系統相機，測試30分鐘視頻錄製，測試時長30分鐘。

在線音樂測試：打開網易雲音樂，播放同一歌單，測試時長30分鐘。

社交測試：刷微博主頁「推薦」頻道信息流，測試時長30分鐘。

商城瀏覽：手機淘寶刷信息流，測試時長30分鐘。

視頻播放：B站播放同一在線電影，統一設置為1080P，開啟彈幕，測試時長90分鐘。

遊戲測試：測試手游《和平精英》，遊戲內設置開啟高畫質和高幀率，測試時長90分鐘。

為了方便大家對每一款產品都有更詳實的了解，我們把測試結果的數據轉化為了更加直觀的表現形式：

長續航必備：iPhone 12 Pro Max、華為 Mate40 Pro、三星Galaxy Note20 Ultra 5G

從測試結果來看，續航前三甲分別是iPhone 12 Pro Max、華為 Mate40 Pro和三星Galaxy Note20 Ultra 5G。其中，iPhone 12 Pro Max表現最好，在經過5個小時的續航測試後，依舊還剩餘54%的電量。其次是華為 Mate40 Pro和三星Galaxy Note20 Ultra 5G，分別剩餘47%和43%的電量。

還是那句話，通過放大電池容量以達到提升續航的目的，這種基本操作估計是個廠商就能幹，但如果在保持大電池的同時還能兼具輕薄手感，這就很考驗廠家們的設計功力了。

iPhone 12 Pro Max是iPhone 12系列機型中電池容量最大的一款，但限於較薄的機身厚度，電池容量也只有3687mAh，依舊比不上其他幾款測試機型，不過結果大家也看到了，iPhone 12 Pro Max拿下了第一名。一方面要歸功於iOS出色的系統機制，對續航有所助益。另外，iPhone 12 Pro Max的屏幕並不支持高刷新率，所以會有很大加成。

再來看看華為Mate 40 Pro和三星Galaxy Note20 Ultra 5G，兩款手機都內置了大電池，華為Mate 40 Pro電池容量為4400mAh，三星Galaxy Note20 Ultra 5G電池容量則達到了4500mAh，滿足了長續航的基本需求，再加上不錯的系統優化，能夠在續航測試中脱穎而出也在情理之中。

高效快充推薦：OPPO Find X2 Pro、華為Mate 40 Pro、榮耀30 Pro+

常言道：續航不夠，快充來湊。從快充誕生的那一刻開始，就為提升用戶體驗立下了汗馬功勞。如今，快充領域更是成為兵家必爭之地。

從8款手機快充實測對比結果來看，OPPO Find X2 Pro當仁不讓地拿下了第一名，憑藉65W SuperVOOC 2.0超級閃充的出色發揮，30分鐘充了97%的電量，接近100%，速度很可觀。除了OPPO外，華為Mate40 Pro的66W快充表現同樣不錯，30分鐘充了92%的電量，雖然66W略高於OPPO的65W，但Mate40 Pro的電池容量也更大，理論上二者充電速度還是差不太多的，都屬於很亮眼的那一種。接下來是榮耀30 Pro+，在加持了40W超級快充後，30分鐘測試也能充滿71%的電量。

總的來說，八款手機作為各自品牌下的主力旗艦，在秉持強悍配置之餘，也帶來了大電池和快充技術，在續航快充成績上雖有差異，但整體表現不俗。從續航優化來看，iPhone 12 Pro Max續航最給力，是唯一一個在測試結束後還能保持50%以上剩餘電量的手機。華為Mate40 Pro、三星Galaxy Note20 Ultra 5G、一加8 Pro的表現一樣不差，剩餘電量同樣徘徊在40%-50%之間。而論電池容量，小米11更是內置了4600mAh大電池，所以即便上了2K+120Hz屏幕，也能表現得遊刃有餘。

當然，如果你更在意快充體驗，那麼加持了65W快充的OPPO Find X2 Pro和加持了66W快充的華為Mate 40 Pro無疑會是個不錯的選擇，30分鐘就可以充到90%以上的電量。就算哪一天你早晨起床發現手機出現低電量警吿，那也無須焦慮，只要一頓早餐的功夫，你的手機就又能重新迴歸滿滿電量，可見快充還是非常實用的。

軟硬件：旗艦水準有保障 各廠長處各不同

前面我們談完了外觀設計、相機、5G、電池續航和性能發熱，這些方面每一項都很重要。但要想買一款真正適合自己的手機，光看這五方面仍然不夠。手機在其它硬件、軟件上的體驗同樣重要。

首先就是手機上與用戶交互最多的硬件之一——屏幕。作為旗艦機，這八款手機都有着頂級屏幕，給大部分消費者用，都不會有問題。除非使用者對屏幕有特殊研究、或者能同時拿到這八款手機，像「找不同」一樣來回對比，比如我們。

從屏幕尺寸來看，參測機型最小也有6.56英寸的尺寸，所以顯示面積都不是問題。除了三星Galaxy Note20 Ultra明顯顯大，其它手機的屏幕大小在觀感上沒什麼區別。屏幕亮度是另一個旗艦手機都做得很好的地方。800尼特、甚至1000+尼特（局部/峰值）都成為了旗艦主流，這裏並沒有哪一款手機掉隊。

在這次參與橫評的八款手機中，有六款都採用了1440P+左右的分辨率。只有vivo X60 Pro和榮耀30 Pro+是1080P+分辨率。不過從實際觀感上來看，這兩種分辨率並沒有什麼明顯區別。單獨用vivo X60 Pro和榮耀30 Pro+，用戶絲毫不會感覺屏幕不夠清晰。

屏幕刷新率已經成為了感知最明顯的屏幕參數之一，體現形式就是手機動畫的流暢度。從60Hz換到90Hz或更高刷新率後，手機動畫流暢度簡直是天差地別。另外，關於90Hz和120Hz，把兩部手機放一起對比是能看出區別的。但和返回60Hz手機的「戒斷反應」相比，從120Hz用回90Hz後， 90Hz不會讓你感到絲毫卡頓。

說完「影」，就不能不談「音」。由於連耳機音質主要靠的是耳機素質，所以我們只比較手機的外放音質。榮耀30 Pro+、iPhone 12 Pro Max、小米11、三星Galaxy Note20 Ultra、一加8 Pro、華為Mate 40 Pro和OPPO Find X2 Pro都採用了雙揚聲器。而且它們外放時兩個揚聲器的音量也都基本一致，不存在市面上有些手機頂部揚聲器聲音明顯小的問題。

如果硬是要在這些外放音質都很旗艦的手機中挑出音質最好的，那麼iPhone 12 Pro Max、榮耀30 Pro+、小米11和三星Galaxy Note20 Ultra將會勝出。這些手機在外放的聲音飽滿度和環繞感上更加優秀。不過，有一點需要注意，那就是小米11在外放時背板震動極其明顯，握持手機時手指感受頗深。其它手機都沒有出現這種情況。

在視覺和聽覺之外，觸感對手機體驗的影響也逐漸被大家重視。除了早就「上車」的iPhone之外，比傳統轉子馬達性能更好、質感更強的線性振動馬達也在安卓旗艦機上開始了普及，這次測試的八款手機中有七款都搭載了線性振動馬達。線性馬達也有不同類型，包括X軸線性馬達和Z軸線性馬達。X軸線性馬達的馬達振子是靠左右方向（平行於手機寬度）的位移實現的，Z軸振動馬達是靠振子垂直方向（平行於手機厚度）的位移實現的。理論上來講，X軸線性馬達性能更好。

在實際體驗中，iPhone 12 Pro Max是當之無愧的振動馬達王者，在每一方面都表現出色。在安卓旗艦之中，則各有體驗上不同的優缺點，不足以拉開差距。

除了屏幕、揚聲器和振動馬達，還有一些值得說的雜項硬件。首先是防塵防水能力，iPhone 12 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、華為Mate 40 Pro和三星Galaxy Note20 Ultra都是IP68評級。榮耀30 Pro+和一加8 Pro則是IP54。

連接性方面，這8款旗艦都具備了NFC和Wi-Fi 6，坐公交、刷卡都沒問題。配合Wi-Fi 6路由器也能享受更快的理論網速和更穩的網絡。至於藍牙，雖然這幾部手機有的是藍牙5.0、有的是藍牙5.1、還有的是藍牙5.2，三個版本在理論傳輸帶寬、距離和定位精確度上有差別，但在日常使用中的差別卻可以忽略不計。

接下來談一個在日常使用中感知明顯的小參數——USB口速率。iPhone 12 Pro Max和小米11依然採用USB 2.0速率的接口，這在2021年就不太有競爭力了。

綜合以上在軟硬件上的討論，這8款旗艦其實沒有輸家，因為這本來就是「神仙打架」。如果非要做出區分的話，iPhone 12 Pro Max、榮耀30 Pro+和三星Galaxy Note20 Ultra 5G在全面性方面更為突出，同時也是影音體驗的最強「三人組」；如果對人性化系統功能有執念，可以選擇vivo X60 Pro和小米11。

2021八大旗艦手機評測（中關村在線授權使用）

這次的年終橫評基本就到這裏，我們先來複習一下各項結果：

從影像綜合實力而言，iPhone12 Pro Max、OPPO Find X2 Pro、華為Mate40 Pro、vivo X60 Pro各自擁有自己的特點，都值得推薦；

從性能體驗和冷靜發揮來看，OPPO Find X2 Pro、一加8 Pro、三星Galaxy Note20 Ultra 5G表現不錯，可以看出驍龍865移動平台較為成熟的優化，讓它們在當今性能依舊不過時；

想追求更高的續航體驗？選這三個準沒錯：iPhone12 Pro Max，華為Mate40 Pro，三星Note20 Ultra；

喜歡輕薄追求質感，那麼這三個肯定對味：vivo X60 Pro、榮耀30 Pro+、小米11。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】