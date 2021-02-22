無線耳機推介｜B&O Earset藍牙耳掛式耳機運動必備　防水靚聲型格

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-02-22 18:00

無線藍牙耳機成潮流所向，款式愈出愈多，但講到做運動聽歌，還是耳掛式的無線耳機最穩陣！

丹麥B&O （Bang & Olufsen）向來是耳機界名牌，尤其B&O A8 採用革命性超強音質，曾成為不少人的夢幻耳機之一。今次B&O Play Beoplay Earset 無線藍牙耳掛式耳機承襲B&O A8外型和改良功能，推出無線藍牙版，價格更比當年A8便宜幾倍，是時候重溫經典回憶了！

B&O A8 耳機曾風靡一時，今次B&O Earset藍牙耳掛式耳機複製經典設計，並帶來無拘無束的體驗。（Bang & Olufsen）

B&O Play Beoplay Earset 無線藍牙耳掛式耳機 $688

內外兼備 完勝他牌無線運動耳機

穩固防水

運動時聽歌最怕無線耳機掉落，B&O Play Beoplay Earset 無線藍牙耳掛式耳機採用可調式耳掛式佩戴方式，卸去耳機重量之餘，亦加重防護免掉落；調節系統可讓胖家單獨更改耳塞的角度，活塞的高度和耳鉤的曲線位置，以確保完美貼合，加上耳機防水功能，不怕運動時被汗水沾壞，清潔時也更方便。

極佳音質

B&O Earset專為音樂而設計，由Bang&Olufsen音響工程師進行調音，帶來強大的聲音體驗不失真，猶如身處現場演唱會，另外Earset的聲學性能經過改良，傳輸順暢，亦可減少聲音洩漏，讓用家專心享受音樂。

型格設計

B&O耳機除了出名音質強勁，另一大賣點絕對是時尚外型！B&O Play Beoplay Earset 無線藍牙耳掛式耳機沿用B&O A8經典工業風設計和精湛工藝，陽極氧化鋁耐用堅固，加上鋁的陽極氧化呈工業風金屬色，配合經典六角螺絲設計，展現時尚型格品味。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/22）

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