不懂手機的人才買蘋果iPhone？5點大反擊Haters：用戶就不該懂

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-15 08:00

如果您是一位科技數碼愛好者，那麼在網上一定會經常看到「成熟男人用Android」、「不懂手機的買蘋果iPhone」之類的言論。有獨立思考的人只會一笑了之，但傳着傳着竟然也成了人們根深蒂固的偏見。

那麼事實究竟是怎麼樣的呢，其實空穴來風必然是有原因的，從這個話題發散出去確實有很多值得思考的點與大家分享。

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01 不懂不等於傻

如同部分人對特斯拉的偏見：人傻錢多速來。別看平時罵得歡，前陣Model Y大降價搶破頭還不是真香，能拿三四十萬買車的人你能說他傻麼？其實手機也是一樣的道理，在很多人的口中蘋果iPhone已經是落後的象徵，可人家市值穩穩兩萬億，你說氣人不？

每個人的需求不同，看問題的角度也不同，自然會有了不同的選擇，但我認為任何消費者真正花錢購買之前都是經過思考和分析的，他們或許不是專家不懂產品的技術，但至少他們知道自己需要的是什麼，遠遠比那些躲在一旁只會品頭論足的人更具說服力。

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02 理智勝過盲從

如果倒退回十年前，也就是2011年蘋果發佈iPhone 4s的光景，你要說盲目崇蘋果跟風搶購iPhone的現象確實普遍存在，當年的iPhone甚至就會像黃金一樣「硬」，割腎買iPhone的傳說流傳至今。但在十年後的今天，24期免息每月兩三百隨便買好吧。

如今的手機市場已經是一個非常成熟且理性的市場，而且手機用戶早已經高度飽和。雖然同樣存在衝動消費的可能性，但是跟當年得趨之若鶩相比，其實絕大多數人對手機的認知已經更加趨於理性，就是一個社交、支付、娛樂，或遊戲的工具，僅此而已。

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03 品牌調性生效

不懂手機的人才買蘋果，其實並非沒有道理，只是不能一概而論。不如把這句話反過來理解，蘋果也適合不太懂手機的人。如果您是以為對體驗有需求，但又懶得研究的人，那麼可能蘋果iPhone真的是一個更優的選擇，雖然價格略貴，但勝在好用省心且耐用保值。

而在這個路徑當中，蘋果的品牌效應發揮了效力，這就是品牌基因的力量以及品牌口碑的作用。就好像談起寶馬就會想到操控，而蘋果這麼多年所營造的品牌調性就是弱化配置和技術，一致性強調出色的體驗。不懂沒關係，直接買蘋果就能夠獲得簡單的快樂。

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04 品牌受眾不同

不同品牌不同調性，也就有了不同的受眾，這或許是衍生出「不懂手機的人才買蘋果」言論的根源。因為蘋果比較貴且簡單易用，因此更受年輕小姐姐們的歡迎，但是不能簡單粗暴的就把iPhone用戶定義為「隱形貧困人口」。

但這只是表象，事實上簡單易用的產品能夠適合更多人，以前蘋果每年只1-2款型號適合全球用戶，僅這一點就是其他手機廠商無法企及的。比如家裏老人，一部淘汰下來的iPhone 6s都是極佳的選擇，他們確實不懂手機，總比廉價老人機各種植入吸費木馬的強。

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05 用戶就不該懂

把最好的產品以合理的價格呈現給用戶，這是廠商的本分也是市場競爭的根本，因此我們沒有理由要求用戶都成為專家，這反而是一個不成熟市場的表現，說明市場沒有通過充分的競爭去偽存真，還存在大量的消費陷阱、體驗陷阱，以及營銷陷阱。

蘋果一切負面評價的原罪，或許都源自「貴」，如果有條件讓我們不考慮預算進行選擇，我想大多數人會選擇「Easy」的選項，而非苦苦糾結於配置與價格的差異之間吧。蘋果貴有貴的道理，畢竟蘋果可沒有把成本浪費在請明星造勢找網紅代言上，是吧？

不懂手機的人才買蘋果？這是真的，但又不完全對。不如把題目反過來，說蘋果更適合不懂手機的大多數人，您說呢？

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