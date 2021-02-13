Samsung、華為等大廠積極推出摺機　智能手機卻正走上末路？

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-13 08:00

在上一篇關於《智能手機發展十年大限已到？》的討論中，很多網友都深刻認同現在智能手機已經陷入創新枯竭的現狀，並且對摺疊屏是否能夠代表未來進行了熱烈的討論。針對摺疊屏我們另起一篇，而在我看來摺疊屏並非未來，而是末路！

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01 摺疊早已被淘汰

自從手機開始進入尋常百姓家的時候，其實一直就有「直板」和「翻蓋」這兩種選擇。曾幾何時摩托羅拉的掌中寶以及刀鋒Razr和三星anycall小翻蓋是何等的流行。用牙一咬天線，咔一甩翻蓋，喂~喂？喂！一氣呵成的動作是何等帥氣，但這只能存在於記憶裏。

其實從產品設計角度來看，當初翻蓋的盛行是因為這個動作代替了拿起電話機等於接聽的動作，因為當時手機的主要作用是通話，因此翻蓋即接聽合情合理。而今時今日全屏直板機是智能手機時代自然進化的結果，抬腕亮屏面部解鎖一氣呵成整個過程流暢自然。

而隨着科技的發展，人們已經變得無比懶惰，如今用摺疊屏去復古當年翻蓋機雖然看上去很好很強大，但是每次使用都要增加一個「翻開」屏幕的動作，外加厚度和重量的增加，這種產品思路本身就是倒退，從工業設計角度並不是一個十分合理和科學的設計。

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02 摺疊是個偽命題

古時候有人問老農，將來如果你做了皇帝會怎麼享受。老農想了想說，如果我要當了皇帝，就天天吃烙餅攤雞蛋。這個淺顯的故事其實用來比喻如今的摺疊屏再合適不過。摺疊屏手機是基於現有產品框架而做出的創新，是人們思想束縛在現有框架尋求突破的結果。

試想一下，如果我們人類擁有了突破現有物理極限的電池技術，以及擁有了可以無限次摺疊且具備超清透光率的新材料之後，如此強大的技術革命必然會催生新的產品形態，我們為什麼還要侷限於做摺疊屏手機呢？這就跟老農當了皇帝卻只想着吃烙餅攤雞蛋一個道理。

所以如果從這個角度看，摺疊屏就是個偽命題。摺疊屏的理念即前衛，又落後，就是存在着辯證的矛盾。用一句老百姓能聽懂的白話來講，就是有點鑽牛角尖了。如果我們擴大視角，不難發現腦機接口、MR混合現實眼鏡，各種黑科技都在一步步走進現實。

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03 商業價值的碰撞

沒有一個企業設立的初衷是為了推進人類的進步，企業的初衷就是為了賺錢。因此如果從這個角度來看摺疊屏手機的發展，似乎就顯得更加合理了。三星之所以一直倡導摺疊屏手機，是因為三星擁有自己的顯示面板，就算手機不走量也能多賣面板。

而後續其他品牌也在進駐摺疊屏領域，其實不難發現他們大多是為了炫技或者做戰略跟隨，或者希望通過類似產品塑造自己轉戰高端的形象。而蘋果至今沒有推出任何摺疊屏產品，不僅僅是因為很多技術不成熟，更多是擔憂自家iPad受影響吧。

所以在摺疊屏背後，各家都有各家的精打細算。如今智能手機行業已經見頂，至於未來已經有了大方向但大家都還在摸着石頭過河。摺疊屏也只是手機行業面臨末路的一次掙扎和需求突破的嘗試，它只能代表智能手機技窮，但卻不足以證明自己就是未來。

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結束語：應用無改變

其實不難發現，很多廠商對摺疊屏都是淺嘗輒止，或是迫於創新枯竭而盲目跟隨。因為從根本上來講，用戶的需求和應用環境並沒有本質上的變化，最多是革命掉平板電腦。如果未來摺疊屏大行其道，那一定是面板廠的歡宴，誰又甘心給別人做嫁衣？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】