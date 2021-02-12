智能手機發展十年大限已到？創新已冇驚喜　智能汽車是下一戰場？

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-12 08:00

不知從何時開始我們對新款手機不再像以前那麼期待，也不再像以前那麼頻繁更換手機了。有人說是我們老了，但其實觀察身邊的年輕人甚至00後反而對手機更加無慾無求。其實變老的並非是我們，而是早已走入暮年的智能手機，其發展基本已走到盡頭。

01 十年大限已到

人們之所以把10年稱之為一個時代，或許是因為每個十年都有自己的典型特徵。而覆盤手機過往的這三十年，也是科技產業高速發展的這三十年，不難發現手機這個終端產品正在以每10年為一個步調，穩步的走過電話機、功能機、智能機的三大周期。

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以三星這個穿越時代的品牌為例，1988年三星推出板磚大哥大SH-100，殺入移動電話機時代；1998年三星推出支持短信的SCH-800，步入功能機時代；2008年Android 1.0系統發佈，手機進入智能機時代，而在2018年全球智能手機首次出現嚴重下滑。

已經經歷了10餘年高速發展的智能手機，如今正走入大限之期。

02 創新觸碰極限

以三星舉例並非是要為它推廣，因為它可以說是全球手機產業歷史中的「活化石」，並且蟬聯全球第一份額多年，並且至今仍在很多前沿的技術上推進着手機產業的發展。比如2018年三星開發者大會SDC 2018上，三星首次亮出了他們對摺疊手機的終極思考。

今時今日摺疊屏手機完全是個賠錢的買賣，也只有三星、華為、蘋果這些企業才能燒得起錢來培育市場。而從發展摺疊屏這件事來看，手機廠商們已經找不到新的創意來支撐創新，而不得不冒着極大的研發風險去嘗試突破物理極限，以尋求行業瓶頸的突破。

摺疊屏遇阻，5nm翻車，無不預示着智能手機發展已遭遇天花板。

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03 創新還是掙扎

把時光重新拉回到2018年，不難發現例如華為Mate 20 Pro等旗艦手機在今時今日似乎各項技術都不落伍，體驗也足夠前衛。無論是屏下指紋還是3D面部識別在當時都已經有了應用，並且也已經開啟了全面屏交互時代，近些年手機技術幾乎是停滯不前的。

即使有所謂的創新出現，其實從實用角度上來看更多像是掙扎，一種單純為了創新而創新的存在，只是為了增加賣點刺激銷量，而從根本體驗上並無重大提升和顛覆。至於原因剛才已經說了，如今的智能手機的發展已經觸碰到了物理極限和行業的天花板。

或許多年以後回頭再看，今時今日這些所謂的創新大多是無用功罷了。

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04 生態嚴重固化

而導致創新枯竭的並非只有物理極限和行業天花板，其實更多的是生態固化在扼殺着行業的新生力量，導致手機行業幾乎不會再有黑馬出現。如今的手機廠商都在講究生態和閉環，他們把所有的產品和服務都打通，令用戶儘可能湊齊「全家桶」形成閉環。

也就是說，你想從蘋果iPhone換成華為手機將成為很艱難的選擇，因為你要放棄的Apple ID下所承載的是一切雲端數據和已購服務和軟件，這簡直比讓和尚信仰耶穌都難。行業缺失革命者，自然也就沒有了革命，只剩下幾個大佬精細收割，產業沒有機會。

特斯拉的出現盤活了全球的汽車產業，而手機產業卻早早有了蘋果。

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05 大佬改行造車

人們總是喜歡拿諾基亞來複盤時代切換企業興衰，但諾基亞沒落之前其實比誰都更努力。諾基亞錯在它想逆天改命，而不是跟隨趨勢。有了前車之鑑，所以正如你所見，蘋果突然改行造車，百度高調宣布智能造車，華為也在佈局激光雷達車載系統等產業配套。

有人說蘋果跟現代合作草率了些，但按照現在的趨勢看，如果現在不趕緊切入到智能汽車的賽道，恐怕連喝湯的機會都沒了。汽車是個大平台和大載體，幾乎能夠融入蘋果很多終端、應用，以及服務，更是一個比手機更為強大的生態閉環和利潤載體。

蘋果從不冒進但總能踩準節奏，從智能手機到智能汽車的切換成必然。

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06 趨勢滾滾而來

自2018年便已經停滯發展的智能手機產業其實已經走過最黃金的十年，未來依然會有手機但或許它不再是人們生活的唯一軸心。而近些年這些為了創新而做出的創新更多像是黔驢技窮，只是手機廠商面臨時代切換時內心恐懼所表現出的寒顫和掙扎。

從智能手機到智能汽車的歷史洪流滾滾而來，順趨勢者昌，逆趨勢者亡！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】