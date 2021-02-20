Apple新專利曝光　iPhone/iPad或增機背副屏幕　影相時竟有這用途

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據外媒報道稱，蘋果最近申請了一項新的設計專利，可以看到iPhone和iPad的背面有一塊副顯示屏。另一項專利則展示了一款重新設計的MacBook Pro，它採用了曲面顯示屏和全新的Touch Bar配置。不過，有傳言稱，蘋果將在今年晚些時候的新款MacBook Pro機型上放棄Touch Bar。

據外媒報道，美國專利商標局本週公布了77項授予蘋果的專利申請，其中包含了有趣的技術發展和少量新穎的MacBook、iPad和iPhone設計。例如，有一項專利申請設想，iPad或iPhone的背面有一個輔助顯示屏，可用於向用戶提供被拍攝對象的信息。

這顯然是一個我們以前在iPhone上從未見過的設計。根據專利申請，該顯示屏還將擁有多點觸控技術。副顯示屏的重點之一是可以讓被拍攝的對象注意相機，在即將拍攝的時候微笑。

某知名蘋果分析師近日發佈了一份新的投資者說明，聲稱蘋果計劃在今年晚些時候推出兩款新的MacBook Pro機型。據報道，這兩款機型都將採用略微全新的設計，並將包括傳統的物理功能鍵，而不是Touch Bar。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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