AirPods Max設計/降噪/佩戴感/音質評測　與Bose 700比較誰優勝？

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蘋果耳機 AirPods Max 評測：對比 Bose 700，售價 4599 元的它有何特別？

設計

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佩戴感

作為一個頭部 UP 主，我 63 厘米的頭部應該在方圓五公里找不到對手，在佩戴舒適度這個問題上應該還算有發言權。

首先是重量，AirPods Max 連同耳罩重 384 克，這個重量着實不算輕，作為對比，SONY WH-1000XM4 重 254g，Bose QC35 II 重 240g，Bose 700 重 250g。轉動腦袋的時候，還是能感覺到有些墜頭，掛在脖子上，雖然不會累，但是不夠舒適。

AirPods Max（AppSo授權使用）

然後是頭梁壓力對腦袋的壓迫感，我帶了半個小時腦袋沒有不適，但是個人覺得舒適度不如 Bose 700 ，當然，最舒適的依然要屬 Bose QC35。

過於鬆垮可能會影響佩戴的穩定性，我特別找了一個小頭的同事，戴上後跳舞呢，不會脱落。

很多人問我，頭梁會不會壓塌髮型，這裏我很負責的吿訴大家會的，不過隨着時間的流失，這個也許就不是問題了。

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交互

是最有亮點的部分，很難想象一個耳機可以塞入這麼多傳感器，目的就是讓一切符合直覺：

我一直不喜歡耳機上的觸控手勢，因為憑空觸控而缺少反饋，會給我一種交互不確定性的心理暗示。

除此之外還有一顆噪音控制按鈕，用於切換降噪模式與通透模式。最有趣的是，AirPods Max 沒有電源鍵，壓根沒有開關機的概念，就和當年的 iPod 一樣。蘋果的思路是，你不需要考慮開關機的問題 —— 只要耳機不在工作，就會自動進入到低功耗模式。

其實只要耳機不在工作都可以進入低功耗狀態，掛在脖子上，放在桌子上，不一定非要放在智能保護套中。原理是耳機上的光線傳感器在監測耳機是否戴在頭上。

關於藍牙的延遲，看視頻玩遊戲，基本上沒有太多問題，不過如果用於後期監聽這種對音軌精確度極高的工作，還是會有一些影響。

雖然 AirPods Max 並沒有配備 3.5mm 的耳機接口，但是通過買一根 Lightning 轉接線把它變成有線耳機，就可以消解藍牙的延遲。

關於 Android 手機的兼容性，我試了下手上這台小米 10 Ultra 可以正常配對，什麼降噪的切換、音量調節、播放暫停、切換下一首統統可以正常使用。

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音質

下面是例行「玄學環節」，僅代表主觀感受。

相比 AirPods Pro，擁有更大發聲單元的 AirPods Max 在聽感上優秀很多，低頻量感力度明顯更大，彈性也圓滑，不是轟頭的感覺。

相比 Bose 700，AirPods Max 聲音三頻都更加飽滿，人聲和背景的分離度也更清晰，特別是高頻的細節要比 Bose 700 更細膩，Bose 700 則稍顯乾澀與渾濁。

講完了傳統的音質，來看看 AirPods Max 與眾不同的地方。

AirPods Max 在兩個耳罩上都配備了 H1 晶片，實現每秒 90 億次運算，蘋果把它稱為「計算音頻」。

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音質之所以是玄學，是因為每個人對聲音的感受都是不同的，耳道、頭型、佩戴方式都會對聲音產生影響。如何保證聽到的聲音都是最佳的？

蘋果的做法是自適應均衡的功能，根據耳墊的貼合情況和密合度去定製音效，比方說左邊戴得比較鬆，內向式的麥克風會檢測聆聽的內容，並以此去調整左邊的聲音頻率，就會放大這部分，保持聲音的平衡。

另外，與 AirPods 一樣，AirPods Max 也搭載了「空間音頻」的功能。所謂空間音頻，就是給聲音賦予了現場感，更有身臨其境的感覺，加大視聽的沉浸感。

不管你怎麼轉頭，感覺某一種聲音是從固定方向傳出來的，就好像是身處 Live 或者電影院現場。這個功能非常驚豔，但跟 AirPods Pro 沒有拉開差距。

降噪

AirPods Max 配備了 9 個麥克風，其中 8 個用於主動降噪。按一下噪音控制按鈕，「duang」 一聲，世界遁入空寂。

為了測試 AirPods Max 的降噪水準，我們使用 ASMR 設備進行監聽，橫評的對手是頭戴式耳機 ——bose 700。

AirPods Max（AppSo授權使用）

第一組測試模擬辦公室環境，開啟中央空調，噪聲大概 45dB 左右，屬於平常比較安靜的狀態。

AirPods Max 和 Bose 700 變化不大，都可以帶來一下非常寧靜的效果，處於頂級水準，差別不大。

第二個環境我們選擇在非常吵鬧的車流很大的馬路上，噪聲大概在 60-70dB 左右。不管是從從音軌示波器上看，還是實際聽感，AirPods Max 的降噪都是更勝一籌。

AirPods Pro 因為不夠貼合 ASMR 的耳道，沒有上 ASMR。主觀感受竟然沒有比 AirPods Max 差太多。可能是因為耳塞的被動降噪更好，也就是把耳朵堵得更緊。

AirPods Max（AppSo授權使用）

總結

在 AirPods Max 之前，我很難想象，一個耳機會配備 18 顆傳感器，我很難想象，我可以用一副耳機，聽出 Live 的味道。

就像很多年前之前，我想象不到，沒有碩大的光學鏡頭，僅依靠雙攝、 TOF 傳感器和 ISP 算法，手機也能再現刀鋭奶化般的意境。

AirPods Max 不是一個傳統的頭戴式耳機，它沒有跟去跟傳統「Hi-Fi」耳機那樣拼單元、拼用料、拼線纜、拼結構和聲學設計，而是在把重心放在了交互體驗、降噪能力和計算音頻上。這三個方面，AirPods Max 已經成為了標杆。

某種程度上，它甚至不是一個耳機，它就是一個智能可穿戴設備。

繼計算攝影之後，音頻也不可避免地被拉入到 sensor 和算法的洪流裏，這不禁讓我幻想，當算法加持下的視覺與聽覺共同作用於人的時候，我們究竟能感受的是一個怎樣的真實而虛幻的世界，而它造就的究竟是一台怎樣的計算設備。

iPhone 12 Pro 的 LiDAR，AirPods Max 上的計算音頻，也許都在為它鋪路。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：蘋果耳機 AirPods Max 評測：對比 Bose 700，售價 4399 元的它有何特別？

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