撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-22 08:00

AirPods Max的推出終於補齊了蘋果的無線耳機產品線，從開闢真無線市場——對蘋果乃至整個藍牙耳機行業來說都具有劃時代意義的AirPods，再到後來陸續推出的Beats X、主打運動場景的Powerbeats Pro、以及首款降噪真無線AirPods Pro。現在，頭戴降噪這一條重要的產品線也終於補齊了，只不過4599元的售價估計勸退了不少人？（我看未必吧）接下來，我們就來聊聊AirPods Max這幾天的使用體驗。

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一些有意思的創新設計

頭戴降噪耳機這兩年可以說是SONY和BOSE的天下，從SONY 1000XM2到最新的1000XM4，BOSE這邊則擁有QC35 II和700這兩位悍將；每款產品都挺能打，但是要說技術上有什麼創新，好像也沒有什麼令人印象深刻的。不過在AirPods Max身上，我卻發現了一些SONY和BOSE都不具備的亮點。

其實我最討厭頭戴耳機的地方就是悶熱這一點，管你用什麼仿皮還是真皮，只要戴半個小時以上都會出汗；但是AirPods Max真的沒有這個問題，不論是頭帶上的穹網還是兩側的耳墊，都由緊繃的透氣織物構成，再加上AirPods Max的耳罩又特別寬大，即使是頭比較大的同事戴上後也能將耳朵完整的包裹起來；而且你別看這款耳機是封閉式的，但是佩戴真的不覺得悶熱，頭頂的穹網透氣效果也很好，所以我覺得單是這一點吧，應該就能解決很多人的痛點。

估計有些人肯定會說了（這也算創新？你個蘋果狗），「織物面料不小心臟了多難清理啊」。沒錯，AirPods Max這次一共推出了五個顏色，其中銀色和綠色的面料都是顏色特別淺的，如果你的頭髮愛出油或者平時就大大咧咧的不太在意，那我奉勸你一定要謹慎選擇這兩個顏色。對於男生來說，藍色和深空灰色是不錯的選擇，小姐姐的話可以考慮粉色。

另外，AirPods Max的耳墊還採用了可拆卸設計，剛開始我深度懷疑這是蘋果為了方便用戶將耳墊拆下來清洗而設計的，但是當我看到蘋果官網上一副耳墊的價格要499元，我才明白這和清不清洗沒啥關係——「蘋果希望你可以把五款顏色的耳墊都買回去，一天換一個心情。」

AirPods Max（中關村在線授權使用）

這一次AirPods Max還有一個比較有意思的設計——「智能耳機套」。估計你也會覺得挺奇怪，耳機套和智能有什麼關係？蘋果對此的解釋是「耳機套能讓AirPods Max進入超低能耗狀態，從而大大省電。」這句話看上去是不是有點令人匪夷所思？如果我不用耳機了，為什麼不直接關機呢？豈不是更省電！但問題是，我竟然沒有在AirPods Max上找到關機鍵！！！你可以理解為，當你把耳機放進耳機套裏就是處於關機（休眠）狀態，取出後自動開機，明白了嗎？你根本不用去關機！

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機械旋鈕操作還是不太便捷

在如今這個觸控操作的時代，AirPods Max依然還在使用機械旋鈕，甚至還把Apple Watch上的旋鈕直接搬了過來（只是個頭變大了一些），這點是讓我有些不太理解的。當然，實際體驗下來，機械旋鈕的操作手感確實也還可以，靈敏度也不錯，但是和隔壁的SONY和BOSE相比，個人還是覺得後者的手指輕輕滑動來得更便捷。當然也許這是個人習慣問題，但至少對我來說，我還是更喜歡觸控操作所帶來的靈活體驗。

AirPods Max（中關村在線授權使用）

接下來要劃重點了，我不知道大家有沒有注意到一個細節，在AirPods Max的左右兩個耳罩裏，都裝備了Apple H1晶片，加上特製的聲學設計和軟件技術，使得AirPods Max的計算音頻技術得以大顯身手。說人話，這句話的意思就是AirPods Max雖然是一款頭戴式耳機，但是它的左右耳中間是沒有線的，而是運用了真無線（TWS）的技術來設計出這款頭戴式耳機。

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關於聽感

你看，這就與傳統頭戴藍牙耳機很不一樣了，可以說顛覆了後者多年來固有的設計理念。AirPods Max的每個H1晶片都有10個音頻核心，使計算音頻技術能阻隔外部噪音，根據耳墊的貼合情況和密合度調節音頻。說人話，就是耳機擁有自適應EQ調節功能，能夠根據耳墊的貼合情況和密合度為你定製EQ，而這是SONY和BOSE等一票大廠都不具備的。接下來，具體聊聊這款耳機的聽感。

初聽，AirPods Max的低頻可以說是非常令人「上頭」的，對於日常聽慣了SENNHEISER耳機的我來說，剛開始聽這款耳機甚至有一些被轟得有點懵了。對於它的低頻，我覺得多數聽慣了監聽類HiFi耳機的人，一開始都會有點接受不了。不過靜下心來聽上一個小時，你會發現這款耳機的低頻雖然有點猛，但並不是那種無腦的動次打次，低頻的瞬態控制和素質都表現得非常好，聲音凝聚有力不鬆散，這個時候就會感覺有點香了。

中頻和高頻上，AirPods Max的中高頻聲音是比較均衡的，並且中高頻的聲音結像不會受到低頻的影響，這點很重要。相比於其比較猛烈的低頻來說，中高頻倒是表現得十分平順，風格上非常偏專業器材那種直白的聲音。當然直白歸直白，這款耳機對中高頻人聲和樂器的結像控制得比較穩妥，因此聲音很有層次感。

雖然不排除前面我們提到的蘋果使用了Apple H1晶片對其聲音進行實時的EQ優化，但不吹不黑的說，我們認為這款耳機無論是細節、瞬態、結像還是聲像密度的表現，都是可圈可點的。

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關於降噪

依託於自身晶片強勁的計算能力，AirPods Max在主動降噪性能上還是值得稱讚的。在日常辦公時，AirPods Max能夠有效消除環境中的空調聲、周圍同事的談話聲、以及鍵盤敲擊聲等噪聲。對於較高分貝的人聲，比如有同事在大聲呼喚自己的時候，這款耳機也能夠有效對其進行消減；雖然能夠聽到，但是音量已經被降低了許多。另外還有就是地鐵車廂裏的報站聲也是如此，你並不會因為開啟了降噪聽歌錯過報站聲而坐過了站。

在日常通勤環境下，AirPods Max能夠有效消除地鐵內的全頻段環境噪聲，可以說非常安靜；當然降噪方面還是有槽點的，就是這款耳機並不能有效屏蔽由身體傳導的低頻噪聲（可能是由於耳機面罩採用了非皮質的原因？），因此在戶外佩戴這款耳機走路或是在地鐵裏，不播放音樂時，能夠明顯感覺到走路時由身體傳來的「咚咚」聲。不過總體來說，AirPods Max這款耳機在降噪表現上，雖然戶外體驗部分還有待優化，但降噪水平仍然能夠達到行業第一梯隊的水準。

在續航方面，AirPods Max在打開主動降噪和空間音頻功能時，聽音樂、看視頻和打電話的時間最長為20小時。此外，耳機還支持快充，充電5分鐘，可多聽1.5小時音樂。這個續航表現應該說還不錯，與BOSE 700一樣都是20小時；但是再看看隔壁SONY 1000XM4的30小時超長續航（充電10分鐘可多聽5小時音樂），AirPods Max瞬間就暗淡了許多。

當然，在我看來20小時的續航時間也夠用了，但是續航這東西可沒有嫌長的，30小時的續航能夠滿足重度用戶打遊戲、追劇以及長途差旅等高強度需求，日常使用更不用擔心續航不足的問題。另外就日常使用來說，多出的這10個小時也就意味着1000XM4可能會讓你多用上兩三天。

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總結：

如果單看AirPods Max的售價，我相信一定會勸退很多人，在SONY的1000XM4、BOSE 700這些同樣很能打，但售價只要兩千出頭的頭戴降噪耳機面前，AirPods Max就很容易給人一副趾高氣昂的樣子。但是你仔細想想，不論是初代AirPods還是進階版的AirPods Pro，蘋果從未把價格作為吸引消費者的賣點（產品發售當天不還是遭到了瘋搶嘛）。AirPods Max的產品力毋庸置疑，你需要考慮的只有以下三點：1、有明確選購頭戴降噪耳機的需求；2、兜裏的錢夠不夠；3、手機至少是iPhone 8（iOS14.3）以上，我說的夠明確了吧。

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