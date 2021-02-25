撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-25 08:00

華為Mate X2發佈了，和爆料中一樣，新摺疊屏旗艦採用了全新的內折設計，並搭載了內外雙屏，對比前作Mate Xs和Mate X，儼然換了一副面孔。

關於摺疊屏手機，很長時間以來都充斥着「嚐鮮」、「潮玩」等非主流的標籤，不會買它的人，一向抱着「圖一樂」的心態去看待，而買它的人，也很難真正把摺疊屏手機作為主力機去使用。這讓摺疊屏手機的地位一度十分尷尬，難以真正走進用戶的生活。

相比之下，華為Mate X2給人的感覺卻有所不同，對比前作，這是一款更成熟、更實用的摺疊屏產品，同時也有着更出色的摺疊屏體驗。毫不誇張地說，如果你正在物色一款摺疊屏旗艦，華為Mate X2就很適合。

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1、「折」「疊」之間的細節智慧

摺疊屏雖然只有「折」與「疊」兩種形態，但一折一疊形態變換之間，卻又多了諸多痛點——難以忽視的摺痕、閉合後的縫隙等等，如何完美演繹兩種形態，解決實際問題，無疑考驗着廠商的設計智慧。很幸運的是，華為Mate X2恰好是一款有着「聰明設計」的摺疊屏產品。

①折無縫：「一舉多得」的雙楔形設計

華為Mate X2的聰明之處體現在很多細節上。比如首創的雙楔形設計，當左右兩塊屏幕摺疊時，就像兩枚「楔子」一樣，整齊貼合在一起，實現了近無縫的摺疊效果。這是一個明顯的進步之處，此前發佈的大多數摺疊屏手機，並不能做到真正的無縫，也就無法阻擋外部灰塵對屏幕和鉸鏈帶來的侵擾和損害。

因為楔形設計的原因，屏幕厚度會呈坡度下降，最左側邊緣處也僅僅只有4.4mm，非常輕薄。而最右側稍厚的位置也沒有浪費，這裏留給了鏡頭模組，還順帶塞入了一枚10倍潛望式鏡頭，這在摺疊屏手機中尚屬首次，堪稱一個小驚喜。

另外，我說雙楔形是一種很「聰明」的設計形式，不單單隻在於「折無縫」的屏幕視覺效果，它同時還照顧到了我們單雙手拿握手機時的握持體驗，比如單手握持時，其重心正好偏向右手位置，此時右手便恰好成為了一個支點，近重遠輕，巧妙地達到了一個很平衡的狀態。

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②展無痕：雙旋水滴鉸鏈帶來了視覺升級

對於摺疊屏手機而言，展開後的摺痕一直很難被真正克服，不管你是不是強迫症，有這樣一條摺痕橫亙在屏幕之上，你一定不會很開心。

展開後的華為Mate X2雖然沒有徹底消除這條摺痕，但的確隱藏的很好，不仔細看幾乎很難察覺，有着一種近乎「無痕」的視覺體驗，這其實還要歸功於華為Mate X2獨特的鉸鏈結構。

無論哪一款摺疊屏產品，鉸鏈都是大家關注的焦點，它決定了產品的壽命、外觀和使用體驗，也決定了一款摺疊屏產品真正可以達到的高度。

華為Mate X2帶來了一種名為「雙旋水滴鉸鏈」的設計結構，號稱用了五年技術攻克，下面這張圖片就已經可以十分生動形象地詮釋這種設計的特別之處。

Huawei Mate X2（影片擷圖）

可以看到，當機身處於摺疊狀態時，屏幕會呈「水滴狀」被「摺疊」在容屏空間內，和屏幕對摺的方式不同，「雙旋水滴鉸鏈」無疑更柔和，這也是屏幕不容易產生摺痕的根本原因，就算歷經N多次開合，也能很好保證屏幕展開後的平整性。

除了近乎「無痕」的觀感外，鉸鏈系統還使用了多種高精尖特殊材料和特殊製作工藝。鋯基液態金屬依舊沒有缺席，此前也曾在前代產品中被廣泛使用。除此之外，華為還首次引進了超強鋼材質，能夠防止衝擊且不變形，強度甚至還要超過汽車B柱。

同時，鉸鏈系統中還加入了碳纖維複合材料，在保證輕的同時又實現了高強度，華為Mate X2屏幕的耐用性和可靠性也會有一個不錯的提升。

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2、屏幕：內外雙屏，大有可為

Mate X2是華為第三款摺疊屏產品，卻並未延續前作摺疊方案，而是由Mate Xs/X系列的向外摺疊改成了向內摺疊，並配備了內外雙屏，這一點和三星Galaxy Z Fold2更為接近。

華為Mate X2的外屏是一塊6.45吋的21:9的OLED顯示屏，支持90Hz高刷新率以及240Hz觸控採樣率以及P3廣色域。（內屏同樣支持90Hz高刷新率和P3廣色域）

外屏的邊框很窄，顯示面積也更大。對比三星Galaxy Z Fold2的外屏，華為Mate X2的屏幕要更寬，單手握持時更接近正常手機的屏幕，單獨使用外屏時會更舒服一些，特別是玩遊戲或者追劇時。

Huawei Mate X2（中關村在線授權使用）

和前代一樣，Mate X2依舊配備了一塊超級大屏，展開後的視覺效果絕對是傳統手機所不能媲美的。除了此前提到近乎無摺痕的觀感外，這塊屏幕還有兩個比較顯著的優勢，一個是首發磁控納米光學膜，另一個則是8:7.1黃金顯示比例。

我們知道屏幕越大，越容易折射過線，在光線充足的室內或者室外環境下，最為明顯。而磁控納米光學膜可以將屏幕反光率降至1.5%以下，這樣在展開狀態下，也無懼屏幕反光，更適合閲讀、看視頻和玩遊戲。當然，更需注意的是，如果你是「撕膜達人」，這一次可千萬別撕掉了，再貼一個同樣的估計不會很便宜。

至於8:7.1的黃金比例，這種比例的優勢在於，當兩個應用處於分屏狀態時，應用可顯示區域高達100%，相當於兩塊手機屏幕一起使用。

另外，也許有人會擔心華為Mate X2 的比例會讓很多軟件無法適配，畢竟主流APP大多都是18:9，8:7.1略顯另類。不過，這一次的華為，顯然是有備而來的。

發佈會上，余承東也強調稱，華為Mate X2已完成TOP 200應用的100%適配，TOP 1000應用的95%適配，TOP 3000已經適配了的軟件也達到80%，目前，華為Mate X2適配的應用已經涵蓋了閲讀、視頻、網購、遊戲、社交、辦公、出行、理財等多個場景，軟件生態較為完善，所以這方面的確不用擔心。

藉助更大的屏幕尺寸，也帶來了更寬闊的視野，比如在瀏覽地圖時，以前需要放大縮小，現在只需要一塊屏幕就可以，沉浸感更強烈，充分發揮了大屏幕的優勢，大家如果有機會，可以去線下實體店體驗一番。

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3、交互：功能升級，體驗躍遷

為了更好發揮這塊屏幕的優勢，華為Mate X2還在智慧分屏的基礎上升級為更全面的「智慧多窗」體驗，併為摺疊屏體驗融入了更多創新的交互方式，效率提升顯著。

比如分離式鍵盤設計，更加適合大屏雙手操作，打字速度更快，更適合辦公場合。而且我們還可以手動調節鍵盤分布的位置、尺寸，使之可以更貼合每一個用戶的、不同的使用習慣。

其他交互方面，華為Mate X2同樣帶來了應用分屏和懸浮窗口功能。應用分屏支持兩個不同應用同時分屏，當其中一個應用處於浮窗狀態時，長按浮窗上方的「小橫槓」，然後拖動至屏幕邊緣，即可以觸發分屏狀態。

應用分屏狀態下，無論是娛樂還是工作，在大屏加持下，又有了更多創新之處，你可以一邊閲讀筆記，一邊拖曳文件圖片，亦或者一邊追劇，一邊回覆社交信息等等，工作娛樂都不耽誤。

懸浮窗口在按住邊緣位置時，可以自由調整大小，也可以最小化為懸浮球，並在兩者之間自由切換，這些存在於EMUI上的交互設計，在摺疊屏手機上似乎變得更加得心應手起來。

單純從交互設計上來看，華為Mate X2的體驗還是非常不錯的，不管是娛樂還是辦公，諸多的創新之處帶來了最便捷的操作，這也意味着華為Mate X2對用戶體驗的重視。當然了，目前，華為還並沒有徹底發揮出摺疊屏在操作上的全部優勢，很多功能其實我們在EMUI上就已經有所接觸，如今只不過是換了體驗形式，我們也期待後續會有更多實用、好玩的交互功能出現，繼續豐富摺疊屏手機的交互樂趣。

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4、硬件規格很旗艦，價格更強勢

在華為Mate X2發佈會上，余承東不止一次表示，華為Mate X2不會因為摺疊屏而犧牲旗艦機的體驗，它不僅有着旗艦級特性，同樣有着旗艦的規格和配置。

首先，在核心方面，麒麟9000 5G SoC自然是不會缺席的，作為華為目前最先進的5nm製程晶片，不但保留了超高的性能，還有着不錯的功耗表現。

其他配置上，華為Mate X2還擁有超薄大振幅雙揚聲器，配備4500mAh的大電池，採用55W超級快充。4500mAh的電池對於一款5G摺疊屏旗艦而言可能有些「保守」，畢竟摺疊屏塊頭擺在那裏了，用戶肯定還是希望大一點更好。當然，配合55W快充相信華為Mate X2也能保持一個不錯的續航水準，日常使用應該是夠用了。

值得一提的是，此次華為Mate X2還首創了全局智能天線系統，能夠動態的感知信號變化和摺疊狀態，保證不管是摺疊還是展開，橫握還是豎握，信號都是最佳狀態。

+ 2 + 2 + 2

影像系統方面，如果說Mate X2搭載麒麟9000尚屬於意料之中的話，那麼對影像系統的堆料，就有點令人感到驚訝了。前文說過，Mate X2搭載了一枚10倍潛望式鏡頭，這個設計在摺疊屏手機中還是第一次，但除此之外，華為Mate X2的其他鏡頭配置同樣不辜負「旗艦」之名。

華為Mate X2的RYYB影像系統依舊是和徠卡合作，主攝5000萬像素，擁有一枚比iPhone 12 Pro Max更大尺寸的CMOS，在感光能力方面絕對要超出前作不少。副攝部分，除了潛望式鏡頭外，還有一枚1600萬超廣角鏡頭和一枚3倍光學變焦鏡頭（同樣支持RYYB），全時段全焦段。

比較遺憾的是，這次華為Mate X2於夜間發佈，真機到手的時間實在有限，無法為大家展示更多實拍樣張。

最後再來聊一聊價格。關於華為摺疊屏產品，很多人都戲稱「理財產品」，一機難求的背後，往往高於官方售價幾倍的第三方市場價格。而這一次，余承東表示華為Mate X2「供貨充足」，並希望大家都能以原價買到這款產品。不過，這種願景很可能依舊過於理想化。

眾所周知的原因，麒麟9000的庫存十分緊張，其不僅是華為Mate 40系列的主力晶片，同時還要為即將到來的華為P50系列預留一部分，這樣來看，華為MateX2能夠量產的數量就很有限了，且不說17999人民幣的價格貴不貴，你能不能買到還真不好說。要知道，目前官網預約數量早已超過200萬，如果華為Mate X2開售的話，第三方渠道很可能還會加價一波。

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+ 3 + 3 + 3

最後有話說：

總的來說，華為Mate X2並不能僅僅被視為Mate Xs的升級產品，它延續了Mate Xs關於摺疊屏的無限遐想，卻也有着更多實用性的一面。它不是精緻的擺設，而是真正能走進大眾生活、能擔負其重要職責的成熟工具。

誠然，這一代的Mate X2依然無法做到盡善盡美，但更高的可用性、更強大的配置以及豐富的軟件生態，依舊讓其有資格被稱為最好的摺疊屏旗艦，也許就像我們一開始說的那樣，這已經是一款能夠令人心生嚮往的摺疊屏產品了。

最後，發佈會上，余承東還公布了另一則重磅消息：今年4月份開始，華為旗艦手機可陸續升級HarmonyOS，華為Mate X2將首批升級。或許，屆時開啟了「完全體」的華為Mate X2，還將會為我們帶來了更加極致的摺疊屏體驗。所以，敬請期待吧！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】