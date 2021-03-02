撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-02 09:00

2021年，三星發佈了最新的旗艦機型三星Galaxy S21 Ultra 5G。作為三星Galaxy S系列的頂級旗艦產品，其自然繼承併發揚了S系列在手機攝影方面的技術優勢，成為了當下Android手機陣營中的手機攝影功能的「天花板」之一。

三星Galaxy S21 Ultra 5G配備了由四顆後置鏡頭組成的後置鏡頭模組，與其它的旗艦機型不同的是，作為Android陣營的「機皇級」旗艦手機，三星Galaxy S21 Ultra 5G的四顆後置鏡頭不但焦段組合合理，覆蓋了從13mm到240mm的多種常用焦段且無一是「湊數」鏡頭。

三星Galaxy S21 Ultra 5G的四顆後置鏡頭分別為1.08億像素 F1.8 大光圈主攝+1200萬像素120°超廣角鏡頭+1000萬像素3X長焦鏡頭+1000萬像素10X潛望式長焦鏡頭，其中主攝、3X長焦、10X長焦鏡頭均支持OIS光學防抖技術，超廣角、3X長焦、10X長焦鏡頭均支持全像素雙核對焦技術，此外三星Galaxy S21 Ultra 5G還有一顆激光AF傳感器來輔助完成對焦。

👇👇相關圖輯：S21 Ultra必買8個理由，以及與S20 Ultra、Note20 Ultra機身對比👇👇

+ 27 + 27 + 27

在了解完參數之後，下面再來通過實拍樣張與大家分享一下三星Galaxy S21 Ultra 5G在手機攝影方面的具體表現，特別是一億像素主攝能夠在實際使用中為大家帶來哪些驚喜。

三星Galaxy S21 Ultra 5G的主攝擁有高達1.08億像素的輸出能力，在默認模式下使用像素9合1模式進行拍攝並輸出1200W像素的照片。（點擊大圖睇更多試相及詳細解釋▼▼▼）

+ 2 + 2 + 2

除了出色的拍攝功能之外，三星Galaxy S21 Ultra 5G自然也支持強大的視頻拍攝能力。三星Galaxy S21 Ultra 5G支持8K級別的視頻拍攝能力，其能夠拍攝8K 24fps格式的視頻文件，這達到了院線影院所需求的播放標準，並且8K影片拍攝能力也為後期製作提供了更多的可能性，帶普通用戶帶來媲美專業電影設備的拍攝能力。

👇👇相關圖輯：即睇Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的5大獨有賣點、詳盡規格、售價以及機身細節慢慢睇👇👇

+ 24 + 24 + 24

同時得益於8K影像的拍攝能力，三星Galaxy S21 Ultra 5G還支持8K視頻快照功能，該功能可以讓用戶在8K視頻中捕捉更加清晰生動的靜態圖像。往常的視頻在截圖的時候會有模糊的瞬間，而在8K視頻中停留到任意分秒，都將獲得清晰度極高的靜態照片。

並且三星Galaxy S21 Ultra 5G同時也支持全新的導演視角功能，在該功能下手機同時啟動多個鏡頭同時工作，可以實時查看不同鏡頭的畫面，選擇更為合適的鏡頭進行拍攝。此外，得益於強大的AI性能，手機也可以實現AI一鍵多拍，通過一次拍攝，直接輸出短視頻、照片兩種格式的畫面，可以極大的方便視頻創作者拍攝使用。

相關圖輯：Samsung S21系列6大拍攝功能實試▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

總結

長期以來三星一直都是智能手機攝影功能的開拓者，其在推出符合時下用戶需求的旗艦產品的同時也致力於開發與眾不同的創新產品。從三星Galaxy S21 Ultra 5G的實拍表現可以看出，三星可以很好的運用多鏡頭技術來為用戶提供專業級的拍攝體驗，相信三星在未來必然也能夠為用戶持續提供高水準的智能手機攝影功能。

👇👇👇延伸閱讀：按圖放大看各代 Samsung Galaxy S 系列拍攝功能賣點👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】