撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

WD BLACK D50 SSD開箱！相信大都已經擁有一個外置SSD硬盤，用作工作backup或儲存更不多不同文件。不過對於喜用電腦打機的玩家，如果外置SSD不夠穩定不夠快，隨時影響體驗。近月WD推出WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD，就不單止內置高速SSD，而且更有不少機迷值得入手的要素。實機已在記者手中，立刻開箱。

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD與一般外置SSD有點不同，因為它不單止是一個儲存裝置，更是一個高速外置擴充Dock，對於需要連接大量電腦裝備的用家，絕對是幫到手。究竟它還有什麼大賣點，值得機迷入手呢？下文立刻開箱盤點！

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD當然都對應PS4／PS5（林勇攝）

👇👇WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD開箱！即睇5個機迷入手理由！👇👇

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同場加映：Apple M1 MacBook災情？嚴重損耗SSD壽命？最近外國就有網友指出他們的M1 MacBook出現SSD大量異常存取的情況，嚴重損耗SSD壽命，隨時一年就「玩完」。直擊事件的來龍去脈，以及MacBook用家如何自保。

👇👇即睇外國網民M1 MacBook 嚴重損耗SSD事件，以及如何自保👇👇

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同場加映：想買便攜式SSD或HDD於WHF、PS4／PS5打機之用，今次落腦場格盡21款外置便攜式SSD／HDD硬碟，更為大家評價哪一款最抵玩。

👇👇即睇21款較熱門外置便攜式SSD硬碟格價（以下價錢以2021年初深水埗腦場街價作參考） 👇👇

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👇👇PS4／PS5安裝外置SSD及轉存遊戲教學及步驟👇👇

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